Hồi ức về những năm tháng chiến tranh bất khuất giữa đại ngàn

Vừa qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn T20 Quyết Thắng khai trương Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy.”

Với sản phẩm du lịch mới này, các du khách đã được sống lại những năm tháng chiến đấu kiên cường của ông, cha ta nơi đại ngàn hùng vĩ.

Khám phá để trở về

Có những chuyến đi, không phải chỉ để khám phá, mà là để trở về. Với tour du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy,” du khách sẽ trở về với ký ức “một thời hoa lửa”, trở về với những câu chuyện huyền thoại của thế hệ đi trước.

Những hiện vật, mô hình trong Hang Chỉ huy không chỉ đơn thuần là sự phục dựng, mà còn là những mảnh ghép của một ký ức sống động. Qua lời kể của hướng dẫn viên, những năm tháng gian khổ, ác liệt của chiến tranh lại hiện về. Từng vách đá, từng ngóc ngách như kể lại câu chuyện về ý chí kiên cường, sự sáng tạo của bộ đội Trường Sơn năm xưa.

Chị Phan Thị Hải Khuyên, hướng dẫn viên du lịch tại điểm du lịch “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy” chia sẻ, không phải kiến trúc sư, cũng không cần bản vẽ thiết kế nào, nhưng các chiến sỹ đã tạo nên một kho dự trữ lương thực, vũ khí vững chắc ở trong lòng địch, để thuận tiện hơn cho việc chi viện cho chiến trường miền Nam, đảm bảo cho quá trình thống nhất đất nước.

“Được thuyết minh cho du khách về những cảnh quan, cũng như các hiện vật trong Hang Chỉ huy, một trong những kho lớn nhất của Bộ Tư lệnh 559 trên đất Quảng Bình (cũ), tôi luôn bồi hồi, xúc động. Những giá trị lịch sử mà ông, cha ta để lại là vô cùng lớn lao. Khi giới thiệu cho du khách, bằng tất cả trái tim, tôi luôn muốn du khách được sống lại một thời chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc. Trong đó, các chiến sỹ, quân dân ta đã không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, bất khuất,” chị Khuyên chia sẻ.

Bà Lê Thị Hồng (người dân thôn 4, xã Đông Trạch, Quảng Trị) xúc động cho biết, khi đặt chân đến tuyến Đường 20 Quyết Thắng, bà không khỏi bồi hồi, xúc động trước những dấu tích lịch sử thiêng liêng còn in đậm giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Con đường mòn năm xưa từng hứng chịu bom đạn, giờ hiện ra xanh mướt và trầm mặc, như một bản hùng ca bất tận về lòng yêu nước, ý chí kiên cường của thế hệ cha, anh.

“Khi bước vào Hang Chỉ huy, nơi từng là trung tâm đầu não của Binh đoàn 559, tôi như cảm nhận được hơi thở của quá khứ, sự khắc nghiệt và tinh thần thép của những người lính Trường Sơn. Chuyến tham quan lần này không chỉ là hành trình trở về với lịch sử, mà còn là một trải nghiệm đầy tự hào và biết ơn,” bà Hồng chia sẻ.

Du khách chăm chú lắng nghe thuyết minh về hình ảnh cán bộ, chiến sỹ ta thi công mở Đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Các du khách khi đến đây đều cảm nhận rằng, Hang Chỉ huy là một không gian đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Du khách hôm nay không chỉ là người đến để chiêm ngưỡng, mà còn đến để tiếp nhận một di sản với lòng tự hào, biết ơn và cả trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử để truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Ông Phạm Ngọc Cẩm, thôn 4, xã Đông Trạch (Quảng Trị) cho biết, qua chuyến tham quan các hiện vật, hình ảnh và chứng tích tại “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy,” tôi cảm nhận đây không chỉ là nơi ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là bài học trực quan, sinh động để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của ông, cha ta.

“Nhìn ánh mắt chăm chú, lắng nghe nghiêm túc của từng du khách, đặc biệt là các em học sinh khi được nghe kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ, tôi tin rằng sản phẩm du lịch này sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người chúng ta. Chuyến đi không chỉ giúp tôi, mà đông đảo thế hệ trẻ thêm tự hào và có ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng.”

Góp phần đa dạng sản phẩm du lịch

Hang Chỉ huy nằm tại Km12, Đường 20 Quyết Thắng, là “căn cứ hậu cần chiến lược” của Bộ Tư lệnh 559 trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đây là nơi các cán bộ, chiến sỹ Binh trạm 14 tiếp nhận và vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa, vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam. Với chiều dài 150m, rộng 100m, hang có 7 tầng rộng lớn, được cải tạo thành kho chứa vũ khí, khí tài, là minh chứng cho ý chí kiên cường và sự sáng tạo của quân và dân ta.

Những khu vực được thiết kế với nhiều phân đoạn tương tác, đảm bảo mang lại trải nghiệm trực quan và sâu sắc như: Khu vực trưng bày dụng cụ thi công mở Đường 20 Quyết Thắng, Khu vực trưng bày hàng hóa hậu cần chiến lược vận chuyển qua Đường 20, Khu vực trưng bày các loại vỏ bom, Khu vực bên trong Hang Chỉ huy.

Với hệ thống trưng bày sinh động và trải nghiệm thực tế ảo ấn tượng, tour tham quan tại “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy” giúp du khách ngược dòng thời gian, sống lại không khí hào hùng của Trường Sơn năm xưa giữa không gian rừng núi nguyên sinh, nơi có những cánh rừng bạt ngàn đã từng bị bom đốt cháy 50 năm về trước, nay phục hồi xanh tươi mạnh mẽ.

Ông Trần Xuân Hợp, Phó Tổng Giám đốc Công ty T20 Quyết Thắng cho biết, sau hơn một tháng đưa vào khai thác, Khu du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy” đã thu hút hơn 1.000 du khách tới tham quan. Sản phẩm du lịch được thực hiện với mục tiêu tiếp tục đa dạng hóa các loại hình du lịch trong Vườn Quốc gia, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, hệ thống hang động; đồng thời phát huy và lan tỏa giá trị lịch sử của tuyến Đường 20 Quyết Thắng.

Bên cạnh đó, việc khai thác sản phẩm du lịch này cũng góp phần bảo tồn các hệ sinh thái rừng, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương thông qua hoạt động giao khoán bảo vệ rừng và các dịch vụ du lịch bổ trợ (lưu trú, vận chuyển, ăn uống, sản phẩm lưu niệm).

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng khẳng định, tour tham quan là cơ hội để du khách trong nước và quốc tế được trải nghiệm và khám phá sâu hơn các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Đồng thời, tour cũng tạo điều kiện để du khách có cơ hội được tưởng nhớ về công lao, những kỳ tích, những giai thoại và hành trình đầy bi tráng mà các chiến sỹ, thanh niên xung phong đã trải qua trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng.

“Đây là một sản phẩm du lịch đặc biệt (du lịch văn hóa, lịch sử) bên cạnh các loại hình du lịch sinh thái hiện có để thu hút đông đảo du khách trong thời gian tới. Sản phẩm góp phần khẳng định thương hiệu và vị thế của du lịch Quảng Trị trên bản đồ du lịch thế giới, tạo hiệu ứng lan tỏa thu hút khách du lịch và quảng bá Phong Nha-Kẻ Bàng rộng rãi,” ông Phạm Hồng Thái nhấn mạnh./.

