Hollywood chứng kiến cơn địa chấn mang tên “Lilo & Stitch”

Dù mùa phim Hè chỉ mới bắt đầu, nhưng Hollywood đã chứng kiến một “cơn địa chấn” mang tên “Lilo & Stitch” khi bản live-action (phim hoạt hình có người đóng) cảm động và hài hước của Disney tiếp tục trụ vững ngôi vị quán quân phòng vé Bắc Mỹ tuần thứ hai liên tiếp, với doanh thu ấn tượng 63 triệu USD dịp cuối tuần qua.

Số liệu thống kê cho thấy tính đến hết ngày 1/6, phim đã thu về 280,1 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 610,8 triệu USD - chính thức vượt qua “Sinners” để trở thành phim có doanh thu nội địa cao thứ hai trong năm 2025.

Do đạo diễn Dean Fleischer Camp - nhà làm phim từng đoạt nhiều giải thưởng, cầm trịch, “Lilo & Stitch” không đơn thuần là bộ phim được làm lại, mà là một phiên bản đầy mới mẻ, tràn đầy cảm xúc, kể về tình bạn đặc biệt giữa một cô bé người Hawaii luôn cảm thấy cô đơn và một sinh vật ngoài hành tinh đang chạy trốn.

Không chỉ chinh phục khán giả nhí, bộ phim còn lay động trái tim người lớn bởi thông điệp về gia đình, sự chữa lành và những kết nối dịu dàng vượt mọi giới hạn.

Theo dữ liệu từ Comscore, dịp cuối tuần hậu Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) tại Bắc Mỹ đã ghi nhận tổng doanh thu 149 triệu USD, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm ngoái - một con số lạc quan cho thấy khán giả đang dần trở lại với các rạp chiếu phim.

Vị trí á quân phòng vé Bắc Mỹ tuần qua tiếp tục thuộc về “bom tấn” hành động “Mission: Impossible - The Final Reckoning," với 27,3 triệu USD thu về từ 3.861 rạp tại Mỹ và Canada.

Sau hai tuần trình chiếu, phim đã đạt 122,6 triệu USD nội địa, đồng thời bổ sung 76,1 triệu USD từ thị trường quốc tế - trong đó có 25,2 triệu USD từ Trung Quốc, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 353,8 triệu USD.

Dù chưa chạm ngưỡng lợi nhuận do kinh phí sản xuất lên tới 400 triệu USD, phần phim thứ 8 của thương hiệu “Nhiệm vụ bất khả thi” vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn đối với người yêu điện ảnh.

Bất ngờ nhất trong tuần qua là sự xuất hiện ấn tượng của tân binh “Karate Kid: Legends” - bộ phim võ thuật của hãng Sony, đạt doanh thu mở màn 21 triệu USD từ 3.809 cụm rạp.

Phim đánh dấu cuộc tái hợp của Jackie Chan và Ralph Macchio, khi cả hai cùng huấn luyện một nhân vật hoàn toàn mới là Li Fong - cậu bé thần đồng kungfu do Ben Wang thủ vai.

Dù giới phê bình đánh giá trái chiều về bộ phim này, nhưng phản ứng từ khán giả lại vô cùng tích cực với điểm A- trên CinemaScore và 4,5 sao trên PostTrak. Với mức kinh phí chỉ 45 triệu USD, phim đang đứng trước cơ hội “hốt bạc” trong nhiều tuần tới khi thị trường chưa có đối thủ cùng thể loại.

Ở vị trí thứ tư, “Final Destination: Bloodlines” tiếp tục kéo khán giả vào vòng xoáy định mệnh với 10,8 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 229,3 triệu USD, cao nhất trong loạt phim “Final Destination” (nếu không tính yếu tố lạm phát).

Đứng thứ 5 là đại diện duy nhất của dòng phim kinh dị được chiếu rạp Bắc Mỹ trong tuần qua - “Bring Her Back”. Tác phẩm thứ hai của cặp đạo diễn sinh đôi Danny và Michael Philippou (nổi lên từ phim “Talk to Me” năm 2023), thu về 7,1 triệu USD.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua gồm:

1. “Lilo & Stitch” - 63 triệu USD

2. “Mission: Impossible - The Final Reckoning" - 27,3 triệu USD

3. “Karate Kid: Legends” - 21 triệu USD

4. “Final Destination: Bloodlines” - 10,8 triệu USD

5. “Bring Her Back” - 7,1 triệu USD

6. "Sinners" - 5,2 triệu USD

7. "Thunderbolts" - 4,8 triệu USD

8. "Friendship" - 2,6 triệu USD

9. "The Last Rodeo" - 2,1 triệu USD

10. "j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN: LIVE VIEWING" - 939.173 USD./.