Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Theo lịch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 19/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết.

Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý thuế; dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Minh bạch hóa quản lý song cần có cơ chế linh hoạt Bên cạnh những điểm tiến bộ, cộng đồng doanh nghiệp băn khoăn về một số quy định về thời hạn khai bổ sung, cơ chế tính thuế cho hộ kinh doanh và các quy định liên quan đến thực tiễn vận hành.