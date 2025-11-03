Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Mở rộng ưu đãi và tăng mức giảm trừ gia cảnh

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dự kiến sáng 4/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đây là một trong những dự án luật quan trọng được dư luận và người dân quan tâm, với phạm vi sửa đổi toàn diện, bổ sung toàn bộ 35 điều của Luật hiện hành, hướng tới hệ thống thuế công bằng, hợp lý, khuyến khích lao động sáng tạo và phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Dự án Luật sửa đổi tập trung vào nhiều nội dung lớn: cơ cấu lại biểu thuế lũy tiến từng phần; bổ sung các khoản được giảm trừ liên quan đến chi phí giáo dục, y tế; quy định ưu đãi thuế cho nhân lực công nghệ cao; điều chỉnh nguyên tắc và mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.

Theo đó, đơn giản hóa biểu thuế, giảm số bậc từ 7 xuống còn 5, mức thuế suất lần lượt là 5%, 15%, 25%, 30% và 35%. Khoảng cách giữa các bậc được nới rộng, giúp người nộp thuế dễ tính toán hơn và giảm nghĩa vụ thuế so với hiện hành.

Đây là quy định nhằm đơn giản hóa biểu thuế, giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi nghĩa vụ thuế của mình và giảm nghĩa vụ thuế đối với tất cả cá nhân ở các bậc hiện hành so với Biểu thuế hiện hành. Người nộp thuế dự kiến sẽ có nhiều quyền lợi, ưu đãi hơn so với Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính hợp lý và công bằng cao nhất trước khi trình Quốc hội thông qua với mục tiêu là giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế, gia tăng sáng tạo, hiệu quả và sức lao động, qua đó, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, dự án Luật bổ sung quy định cho phép người nộp thuế được khấu trừ một số chi phí liên quan đến giáo dục, đào tạo và y tế trước khi tính thuế.

Lần sửa đổi này, dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân không chỉ kế thừa các khoản giảm trừ gia cảnh hiện hành (cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định), không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp; mà còn mở rộng phạm vi cho người nộp thuế thông qua việc bổ sung thêm các khoản giảm trừ trước khi tính thuế đối với khoản chi phí cho y tế, giáo dục để thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, cụ thể: người nộp thuế sẽ được khấu trừ một số khoản chi phí liên quan đến giáo dục - đào tạo, y tế trước khi tính thuế.

Chính sách này khuyến khích cá nhân đầu tư vào học tập, nâng cao trình độ, giúp người dân có thêm nguồn lực để giải quyết các vấn đề về tài chính khi phải đối mặt với bệnh tật.

Bằng cách cho phép người dân giảm trừ các chi phí thiết yếu như y tế và giáo dục, Nhà nước thể hiện cam kết chia sẻ gánh nặng tài chính với người lao động, tạo điều kiện để họ có thu nhập khả dụng lớn hơn, từ đó ổn định đời sống và đóng góp tích cực hơn vào phát triển kinh tế - xã hội.

Một điểm mới khác là ưu đãi đặc biệt đối với nhân lực công nghệ cao, cá nhân làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số... được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.

Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh về chính sách thuế trong khu vực.

Ngoài ra, mức giảm trừ gia cảnh cũng được điều chỉnh tăng mạnh: từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế; và từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc.

Theo tính toán, với mức giảm trừ gia cảnh mới này thì cá nhân (nếu không có người phụ thuộc) với mức thu nhập 17 triệu đồng/tháng thì người này vẫn chưa phải nộp thuế.

Trường hợp cá nhân có 01 người phụ thuộc với mức thu nhập là 24 triệu đồng/tháng thì người này vẫn chưa phải nộp thuế. Trường hợp cá nhân có 02 người phụ thuộc với mức thu nhập là 31 triệu đồng/tháng thì người này vẫn chưa phải nộp thuế.

Đặc biệt, dự thảo Luật sửa đổi nguyên tắc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, giao Chính phủ chủ động căn cứ vào biến động giá cả, thu nhập để điều chỉnh, thay vì chờ chỉ số CPI tăng trên 20% như hiện nay.

Thực tế cho thấy để chờ CPI tăng trên 20% mới điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thì khoảng trên 5 năm, trong khi đó các yếu tố về chi phí, giá cả, thu nhập của người dân có nhiều biến động, do đó, có thể căn cứ các yếu tố này để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mà không chờ CPI biến động trên 20%.

Với những nội dung sửa đổi sâu rộng này, Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân(sửa đổi) được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện chính sách thuế theo hướng hiện đại, công bằng và thân thiện hơn với người nộp thuế, khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững./.

