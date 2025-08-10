Hơn 14 triệu tỷ đồng chảy vào ngân hàng trong nửa đầu năm 2025

Bất chấp mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, hệ thống ngân hàng vẫn chứng kiến dòng tiền chảy mạnh vào kênh tiền gửi.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt ở mảng tiền gửi không kỳ hạn (CASA), đang trở thành động lực chính giúp nhiều ngân hàng bứt tốc, thu hút lượng vốn lớn từ khách hàng.

Theo thống kê từ 28 ngân hàng, tính đến cuối tháng 6/2025, tổng tiền gửi khách hàng đạt gần 14,1 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cuối năm 2024, tương đương gần 1,05 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tiếp tục dẫn đầu hệ thống với quy mô tiền gửi 2,07 triệu tỷ đồng, tăng hơn 121.600 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) bám sát với gần 2,04 triệu tỷ đồng, tăng hơn 124.600 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ vững vị trí top 4 với lần lượt 1,72 triệu tỷ đồng và 1,59 triệu tỷ đồng.

Tính chung nhóm "Big4" huy động hơn 7,4 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo trong hệ thống.

Trong khi đó, khối ngân hàng thương mại nổi bật với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và một số tên tuổi tăng trưởng ấn tượng như Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân (NCB).

Cụ thể, MB lọt top 5 ngân hàng huy động vốn nhiều nhất trong nửa đầu năm với hơn 783.290 tỷ đồng tiền gửi, tăng 10% so với cuối năm 2024. Sacombank và VPBank đều vượt mốc 600.000 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP.HCM (HDBank).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đáng chú ý, ABBank dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với 35,56%, tiếp đến VPBank 26,8%, Nam A Bank 24,22% và NCB 20%. Đây cũng là nhóm ngân hàng có tăng trưởng tín dụng mạnh nhất nửa đầu năm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) là ngân hàng duy nhất ghi nhận mức giảm nhẹ 1% số dư tiền gửi so với đầu năm, đạt 166.648 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với quý 1/2025, con số này đã phục hồi khi tăng thêm 6.605 tỷ đồng, tương đương 4,12%.

Trong bối cảnh lãi suất chững lại, các ngân hàng đẩy mạnh cạnh tranh bằng sản phẩm và dịch vụ mới, đặc biệt ở mảng tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

VPBank, Techcombank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB)… triển khai các tính năng sinh lời tự động, kết hợp hoạt động marketing như tài trợ sự kiện, tổ chức show âm nhạc.

VPBank ghi nhận CASA tăng gần 14% sau khi ra mắt sản phẩm “Super sinh lời” và tổ chức sự kiện VPBank K-star Spark vào tháng 3/2025.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 5/2025, tiền gửi dân cư tăng mạnh đạt 7,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,61% so với cuối năm 2024 dù lãi suất huy động bình quân mới chỉ quanh 4,18%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện khoảng 4,7%/năm tại nhóm "Big4;" 4,87%/năm ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn và từ 5,5 đến 6,1%/năm tại nhóm nhỏ và vừa.

Dòng vốn dồi dào này không chỉ củng cố nguồn lực cho các tổ chức tín dụng, mà còn mở ra cơ hội giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách Ban giám đốc Học viện Ngân hàng, lãi suất là yếu tố tác động trực tiếp đến dư nợ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai nhiều biện pháp giảm lãi suất.

Với sự điều hành quyết liệt, cùng nỗ lực tiết kiệm chi phí, điều chỉnh cơ cấu tín dụng hợp lý và ưu tiên vốn cho các lĩnh vực thiết yếu, cơ hội giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới là khả thi.

"Để hạ mặt bằng lãi suất cho vay, lãi suất huy động cũng cần được điều chỉnh hợp lý, đảm bảo cân bằng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và thúc đẩy phát triển kinh tế," Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Thị Hoàng Anh nhấn mạnh.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục diễn biến tương đối ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm so với cuối năm 2024.

Các tổ chức tín dụng đã công bố thông tin lãi suất cho vay trên website của ngân hàng nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quán triệt, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về việc bình ổn lãi suất đầu vào, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế./.

