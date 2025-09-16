Huyền thoại Hollywood Robert Redford từ giã cõi đời ở tuổi 89

Ngày 16/9, huyền thoại Hollywood Robert Redford đã qua đời ở tuổi 89.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành của công ty truyền thông Rogers & Cowan PMK, bà Cindi Berger, xác nhận huyền thoại Redford qua đời tại nhà riêng ở Sundance thuộc vùng núi Utah, bên cạnh những người thân yêu.

Robert Redford là một diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất huyền thoại người Mỹ. Ông nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và tài năng diễn xuất xuất chúng.

Sự nghiệp của ông bắt đầu từ sân khấu kịch Broadway trước khi chuyển sang điện ảnh vào những năm 1960. Ông nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu với các vai diễn trong các bộ phim kinh điển như "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969), "The Sting" (1973) và "All the President's Men" (1976).

Ông đã giành giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim đầu tay "Ordinary People" (1980) và được vinh danh giải Oscar danh dự vào năm 2002.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Redford còn là người sáng lập Liên hoan phim Sundance nổi tiếng, một trong những sự kiện điện ảnh độc lập lớn nhất thế giới, nhằm hỗ trợ và quảng bá các nhà làm phim mới.

Ông tuyên bố nghỉ diễn xuất từ năm 2018 sau khi để lại một di sản điện ảnh đồ sộ và đáng ngưỡng mộ./.

