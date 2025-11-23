Iran cảnh báo âm mưu tấn công Lãnh tụ tinh thần tối cao

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/11, Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib cảnh báo âm mưu tấn công Lãnh tụ tinh thần tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cũng như nguy cơ xuất hiện một làn sóng bất ổn mới trong nước.

Phát biểu trong chuyến thăm tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad, ông Khatib lưu ý nguy cơ các kẻ thù tìm cách tấn công hoặc ám sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thậm chí tiến hành từ ngay bên trong đất nước, do Lãnh tụ tối cao là “trụ cột” của hệ thống chính trị Iran.

Quan chức này không nêu chi tiết các âm mưu nhằm vào ông Khamenei, song cho biết vấn đề an ninh của lãnh đạo tối cao đang trở thành trọng tâm trong cách tiếp cận của các đối thủ của Iran. Trước đó, một số quan chức cấp cao khác của Tehran cũng bày tỏ lo ngại nguy cơ này.

Ngày 11/11 vừa qua, khi phát biểu tại Quốc hội, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6, đã có lo ngại nguy cơ Lãnh tụ tối cao bị tấn công.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh sự gắn kết và ổn định của Iran phụ thuộc lớn vào sự an toàn của ông Khamenei, cảnh báo một vụ tấn công vào lãnh đạo tối cao trong thời điểm xung đột có thể châm ngòi cho các cuộc đối đầu nội bộ, gây ra mối đe dọa lớn hơn bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào./.

