IS thừa nhận gây ra vụ tấn công đầu tiên nhằm vào chính phủ mới của Syria

Ngày 29/5, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công đầu tiên nhằm vào lực lượng chính phủ mới của Syria kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.

Theo Tổ chức tình báo SITE - cơ quan chuyên theo dõi các hoạt động truyền thông của các tổ chức cực đoan và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR), IS cho biết đã lên kế hoạch cài thiết bị nổ vào xe của lực lượng Chính phủ Syria tại tỉnh Sweida, miền Nam nước này.

Đây là lần đầu tiên IS lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công nhằm vào chính quyền mới của Syria.

SOHR cho biết vụ nổ mìn điều khiển từ xa hôm 28/5 nhằm vào một đơn vị tuần tra đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 binh sỹ thuộc Sư đoàn 70 của quân đội Syria bị thương. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc là dân thường đi cùng lực lượng Chính phủ Syria trong khu vực sa mạc.

IS từng kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq. Dù bị đánh bật vào năm 2019, song IS vẫn duy trì sự hiện diện tại phần lớn các vùng sa mạc rộng lớn của Syria.

Các cuộc tấn công của IS tại những khu vực do chính phủ mới kiểm soát vẫn rất hiếm, trong khi các cuộc phục kích nhằm vào lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria diễn ra thường xuyên hơn.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Syria tuần này cho biết đã bắt giữ một nhóm thuộc mạng lưới IS gần thủ đô Damascus, cáo buộc họ đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công. Trước đó, trong tháng Năm, một chiến dịch truy quét tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, đã tiêu diệt 3 phần tử IS và 1 sĩ quan an ninh thiệt mạng.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, tại cuộc gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa diễn ra ở Riyadh trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chính quyền Syria mới hợp tác với Mỹ trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của IS./.

