Israel ra mắt thiết bị điều trị PTSD không dùng thuốc đầu tiên trên thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza đã kéo theo tình trạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) ở mức báo động trong lực lượng binh sỹ Israel và cả dân thường.

PTSD thường bắt nguồn từ việc trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện cực kỳ căng thẳng hoặc kinh hoàng. Các triệu chứng suy nhược bao gồm: hồi tưởng sống động, tái hiện trải nghiệm, hình ảnh ám ảnh, ác mộng, đau đớn, buồn nôn, đổ mồ hôi và cảm giác khó chịu khi gặp những yếu tố gợi nhớ đến sang chấn - dù là thực tế hay mang tính biểu tượng.

Lần đầu tiên, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt một thiết bị điều biến thần kinh để điều trị PTSD.

Công ty GrayMatters Health, có trụ sở tại Haifa (Israel), cho biết sản phẩm Prism là thiết bị điều biến thần kinh cá nhân không xâm lấn đầu tiên trên thế giới cho PTSD. Thiết bị này giúp bệnh nhân học cách kiểm soát hoạt động ở vùng não chịu trách nhiệm về cảm xúc và nỗi sợ hãi.

Prism sử dụng công nghệ dấu ấn sinh học (biomarker) do Giáo sư Talma Hendler - chuyên gia thần kinh và tâm thần học hàng đầu tại Đại học Tel Aviv, đồng thời là Giám đốc sáng lập của Viện Não Sagol - phát triển.

Trong quá trình điều trị với Prism, bệnh nhân đội một mũ điện não đồ (EEG) - trông giống mũ bơi nhưng có gắn các cảm biến - và tương tác với mô phỏng trên máy tính trong môi trường không liên quan đến sang chấn.

Khi bệnh nhân lặp lại quá trình này, họ sẽ học được các chiến lược tinh thần giúp hệ thống cảm xúc đạt trạng thái ổn định hơn.

Điều đáng chú ý là liệu pháp này không cần đến bác sỹ tâm thần, mà được thực hiện bởi kỹ thuật viên hoặc nhân viên xã hội được đào tạo, giúp giảm tải danh sách chờ dài tại các cơ sở tâm thần.

Phác đồ điều trị tiêu chuẩn gồm 15 buổi, mỗi buổi 45 phút, thực hiện 2 lần mỗi tuần trong khoảng 8 tuần. Theo Giáo sư Hendler, các thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả tích cực kéo dài ít nhất 6 tháng. Các buổi hỗ trợ bổ sung có thể được chỉ định sau đó.

Theo GrayMatters Health, đây là một phương pháp cá nhân hóa, không sử dụng thuốc, không tái kích hoạt chấn thương, giúp bệnh nhân lấy lại cảm giác kiểm soát cuộc sống.

Trong một nghiên cứu đa trung tâm, 67% số bệnh nhân cải thiện đáng kể triệu chứng sau 3 tháng, 32% thuyên giảm hoàn toàn. Tác dụng phụ nhẹ như mệt mỏi hoặc đau đầu nhẹ được đánh giá là không đáng kể và thường tự hết.

Hệ thống Prism giúp bệnh nhân học cách điều chỉnh các chiến lược tinh thần nhằm làm giảm chỉ số biomarker số hóa - được trích xuất từ vùng hạch hạnh nhân (amygdala), nơi đóng vai trò quan trọng trong xử lý cảm xúc, trí nhớ và ra quyết định.

Khi đội mũ EEG, bệnh nhân theo dõi nhân vật hoạt hình trên màn hình. Thông qua các chiến lược tinh thần - như một ký ức, một cảm xúc, hoặc một suy nghĩ - họ học cách điều khiển nhân vật.

Khi họ thành công trong việc điều tiết chỉ số biomarker, các nhân vật hoạt hình sẽ dần im lặng và ngồi xuống, biểu thị một trạng thái cảm xúc được kiểm soát.

Giáo sư Hendler cho biết hiệu quả điều trị tiếp tục duy trì sau khi kết thúc liệu trình, vì bệnh nhân đã học được kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong đời sống thường ngày./.

Israel thừa nhận hơn 20.000 binh sỹ bị thương, 50% gặp vấn đề tâm thần Thống kê mới nhất được Israel công bố cho thấy có tới 56% binh sỹ nước này khi điều trị phục hồi gặp vấn đề tâm thần, phơi bày cái giá khốc liệt mà Tel Aviv phải trả sau gần một năm xung đột.