Thế giới

Trung Đông

Israel thừa nhận hơn 20.000 binh sỹ bị thương, 50% gặp vấn đề tâm thần

Thống kê mới nhất được Israel công bố cho thấy có tới 56% binh sỹ nước này khi điều trị phục hồi gặp vấn đề tâm thần, phơi bày cái giá khốc liệt mà Tel Aviv phải trả sau gần một năm xung đột.

Binh sĩ Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza ngày 21/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sĩ Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza ngày 21/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/9 cho biết kể từ khi cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ngày 7/10/2023, đã có khoảng 20.000 binh sỹ bị thương được tiếp nhận điều trị, trong đó hơn một nửa gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, chủ yếu là rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Theo thống kê, 56% binh sỹ điều trị tại các trung tâm phục hồi mắc PTSD và các rối loạn tâm thần khác. Khoảng 9% được xác định có thương tích từ mức trung bình đến nghiêm trọng; 56 người bị thương tật trên 100% (mức nặng nhất); 24 người thương tật 100%; 16 người bị liệt hoàn toàn; và 99 trường hợp phải lắp chân tay giả sau khi bị cụt chi.

Tính chung, 45% binh sỹ bị thương do tổn hại thể chất, 35% chịu ảnh hưởng tâm lý và 20% vừa bị thương thể chất vừa gặp vấn đề tinh thần. Đáng chú ý, quân dự bị chiếm tới 64% trong số này.

Ngoài ra, kể từ khi Hamas mở cuộc tấn công ngày 7/10/2023, Israel ghi nhận 904 binh sỹ thiệt mạng trên nhiều mặt trận./.

(Vietnam+)
#Israel #binh sỹ thương tật #xung đột Hamas #tâm thần #Hamas Israel
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv. (Nguồn: AFP)

UAE cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán tại Israel

UAE đang xem xét đề nghị từ Qatar về việc đóng cửa Đại sứ quán UAE tại Tel Aviv, một phần trong loạt biện pháp mà Qatar thúc đẩy để đáp trả vụ Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Doha.

Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Iran và IAEA

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sự hợp tác đầy đủ của Iran với IAEA là cần thiết để đạt được một khuôn khổ dài hạn bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình.