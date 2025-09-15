Israel thừa nhận hơn 20.000 binh sỹ bị thương, 50% gặp vấn đề tâm thần

Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/9 cho biết kể từ khi cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ngày 7/10/2023, đã có khoảng 20.000 binh sỹ bị thương được tiếp nhận điều trị, trong đó hơn một nửa gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, chủ yếu là rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Theo thống kê, 56% binh sỹ điều trị tại các trung tâm phục hồi mắc PTSD và các rối loạn tâm thần khác. Khoảng 9% được xác định có thương tích từ mức trung bình đến nghiêm trọng; 56 người bị thương tật trên 100% (mức nặng nhất); 24 người thương tật 100%; 16 người bị liệt hoàn toàn; và 99 trường hợp phải lắp chân tay giả sau khi bị cụt chi.

Tính chung, 45% binh sỹ bị thương do tổn hại thể chất, 35% chịu ảnh hưởng tâm lý và 20% vừa bị thương thể chất vừa gặp vấn đề tinh thần. Đáng chú ý, quân dự bị chiếm tới 64% trong số này.

Ngoài ra, kể từ khi Hamas mở cuộc tấn công ngày 7/10/2023, Israel ghi nhận 904 binh sỹ thiệt mạng trên nhiều mặt trận./.

Mỹ thúc đẩy nối lại đàm phán trong khi Israel tăng cường tấn công Gaza Ngày 14/9, Tổng thống Trump đánh giá Qatar là “một đồng minh tuyệt vời” của Mỹ, đồng thời cảnh báo Israel cần “rất thận trọng” sau cuộc không kích nhằm vào Doha.