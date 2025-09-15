Thế giới

Trung Đông

Israel: Cảnh báo nguy cơ khủng bố nhằm vào công dân ở nước ngoài

Hội đồng An ninh quốc gia Israel khuyến cáo công dân Israel ở nước ngoài thận trọng, tránh thể hiện các biểu tượng liên quan đến Israel hoặc Do Thái giáo, hạn chế sử dụng tiếng Hebrew nơi công cộng.

Binh sỹ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hội đồng An ninh quốc gia Israel (NSC) ngày 14/9 đã cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố nhằm vào người Do Thái và công dân Israel ở nước ngoài, trong bối cảnh mùa lễ của người Do Thái sắp đến.

Cơ quan này đặc biệt lưu ý tới ngày 7/10 tới, tròn 2 năm vụ tấn công do phong trào Hồi giáo Hamas tiến hành ở miền Nam Israel, có thể là thời điểm nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ khủng bố.

Theo NSC, các nhóm vũ trang như Hamas, Hezbollah cùng các tổ chức thánh chiến toàn cầu như Nhà nước Hồi giáo (IS), al-Qaeda và al-Shabaab vẫn có động cơ mạnh mẽ để tiến hành tấn công. Thông báo cũng nhấn mạnh mối đe dọa từ Iran sau cuộc xung đột gần đây, cho rằng Tehran “ngày càng có động cơ trả đũa mạnh mẽ hơn.”

NSC khuyến cáo công dân Israel ở nước ngoài cần thận trọng, tránh thể hiện các biểu tượng liên quan đến Israel hoặc Do Thái giáo, hạn chế sử dụng tiếng Hebrew nơi công cộng, không tụ tập ở những sự kiện đông người, đồng thời không chia sẻ thông tin cá nhân hay quân ngũ trên mạng xã hội.

Hội đồng cũng khuyến nghị tránh đi lại tới các quốc gia bị coi là nguy cơ cao, gồm Iran, Syria, Liban, Iraq, Yemen (đã bị cấm theo luật), cùng với Ai Cập (kể cả bán đảo Sinai), Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và một số nước khác./.

