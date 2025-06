Israel tiết lộ khả năng Mỹ tấn công Iran

RIA Novosti đưa tin theo tiết lộ mới nhất từ các nguồn tin cấp cao Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét phương án tấn công quân sự vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Thông tin này được The Jerusalem Post đăng tải dựa trên các nguồn thạo tin nội bộ Mỹ.

Các nguồn tin cho biết Washington đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô lớn, vượt xa mức độ răn đe thông thường, với mục tiêu chính là cơ sở làm giàu urani Fordow của Iran, nếu Tehran không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trang tin Axios cũng xác nhận thông tin này từ các quan chức Mỹ, trong khi CBS News đưa tin rằng nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống Trump vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc tham gia chiến dịch quân sự.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Oman và Qatar đang tích cực đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm hạ nhiệt tình hình giữa Washington và Tehran.

Trong khi đó, theo kết quả khảo sát mới nhất do YouGov và The Economist thực hiện từ ngày 13-16/6 với hơn 1.500 người tham gia, đa số người dân Mỹ không ủng hộ can thiệp quân sự.

Cụ thể, 60% người được hỏi phản đối việc Washington can thiệp vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran, chỉ 16% ủng hộ, trong khi 24% còn lưỡng lự.

Thay vào đó, 56% người Mỹ ủng hộ việc Washington tham gia đàm phán với Tehran về chương trình hạt nhân, chỉ có 18% phản đối phương án ngoại giao này./.

