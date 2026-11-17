Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 16/11, hàng trăm trường học tại nhiều thành phố của Italy tiếp tục nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, không có trường học nào phải sơ tán trong đợt cảnh báo lần này sau khi Bộ Nội vụ áp dụng hướng dẫn ứng phó mới.



Theo Hãng thông tấn ANSA, các thư điện tử đe dọa được gửi hàng loạt tới các cơ sở giáo dục, với nội dung thông báo một thiết bị nổ đã được bố trí trong tòa nhà và sẽ phát nổ sau 40 phút. Các thư đều mang chữ ký M.A., được cho là viết tắt của Mikhail Andropov, tương tự những thông điệp đe dọa xuất hiện trong những ngày trước đó.



Ngoại trưởng Antonio Tajani khẳng định Italy đã ngăn chặn thành công đợt tấn công thư điện tử mới nhằm gây gián đoạn hoạt động trường học. Theo ông, mục tiêu của những hành động này là tiếp tục gây hỗn loạn.



Cảnh sát Bưu chính Italy đang tiến hành điều tra nhằm xác định địa chỉ thư điện tử này có bị tin tặc xâm nhập và lợi dụng để phát tán thông điệp đe dọa, hoặc đối tượng đã sử dụng mạng riêng ảo (VPN) nhằm che giấu địa chỉ IP thực tế. Hiện chưa có kết luận về nguồn gốc chính xác của các thư đe dọa.



Đây là đợt đe dọa mới nhất trong chuỗi vụ việc xảy ra những ngày gần đây, khi hàng nghìn trường học tại nhiều khu vực của Italy liên tục nhận được thư điện tử cảnh báo có bom. Trong các đợt đầu, lực lượng chức năng đã phải sơ tán hàng nghìn học sinh và giáo viên để kiểm tra an ninh, song tất cả đều được xác định là cảnh báo giả.



Trước tình trạng này, Bộ Nội vụ Italy đã ban hành hướng dẫn mới, theo đó các trường học không tự động sơ tán khi nhận được những thư đe dọa hàng loạt mà chưa có bằng chứng cụ thể về nguy cơ thực tế. Cảnh sát Bưu chính và cơ quan chuyên trách an ninh mạng sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật để không làm gián đoạn lớp học.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh mạng quốc gia (ACN) đang nghiên cứu phát triển bộ lọc chống lại các thư điện tử gửi hàng loạt, đồng thời tăng cường bảo vệ tài khoản thư điện tử của những nhân vật và cơ quan nhà nước có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công./.

Nhiều trường học tại Italy tiếp tục phải sơ tán vì đe dọa đánh bom Hãng thông tấn ANSA cho biết các email mới được gửi tới các trường học tại nhiều khu vực, gồm Veneto, Liguria, Umbria, Lazio và đảo Sicily. Một số trường đã tiến hành sơ tán học sinh đến nơi an toàn.