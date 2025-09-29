Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Lào Cai cần khẩn trương xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại các ngành kinh tế, tạo đột phát để đạt mục tiêu phát triển 2 con số.

Sáng 29/9, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 440 đại biểu chính thức đại diện cho trên 119.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 người; Ban Thường vụ gồm 17 thành viên.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư gồm: ông Hoàng Giang, ông Trần Huy Tuấn, ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Giàng Thị Dung.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Đảng bộ tỉnh Lào Cai cần nhận thức thật sâu sắc vị trí chiến lược đặc biệt của Lào Cai - vùng đất biên cương, “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội- Hải Phòng để luôn đặt sự phát triển của tỉnh trong sự phát triển chung của Vùng và cả nước; tích cực hội nhập quốc tế trong tất cả các lĩnh vực với mục tiêu giữ biên giới, giữ nhân dân, giữ rừng, giữ nước và giữ môi trường.

Tỉnh cần khẩn trương xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại các ngành kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo ra bước đột phát đủ mạnh mẽ để Lào Cai đạt mục tiêu phát triển 2 con số./.