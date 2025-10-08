Khẩn trương cứu trợ, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Sáng 8/10/2025, Bộ Quốc phòng đã điều 2 trực thăng chở nhiều hàng thiết yếu cứu trợ nhân dân các xã vùng lũ bị cô lập tại Lạng Sơn, mang theo 4 tấn hàng hóa tới 2 xã Vân Nham và Yên Bình.

Ngày 7/10/2025 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, gây ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trưa 8/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đến Bắc Ninh, các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trần Hồng Hà đã đến Lạng Sơn, Cao Bằng thăm hỏi nhân dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.