Multimedia

Infographics

Khẩn trương cứu trợ, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Sáng 8/10/2025, Bộ Quốc phòng đã điều 2 trực thăng chở nhiều hàng thiết yếu cứu trợ nhân dân các xã vùng lũ bị cô lập tại Lạng Sơn, mang theo 4 tấn hàng hóa tới 2 xã Vân Nham và Yên Bình.

vna-potal-khan-truong-cuu-tro-ho-tro-nhan-dan-bi-anh-huong-boi-mua-lu-8326003.jpg

Ngày 7/10/2025 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, gây ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên.

Sáng 8/10/2025, Bộ Quốc phòng đã điều 2 trực thăng chở nhiều hàng thiết yếu cứu trợ nhân dân các xã vùng lũ bị cô lập tại Lạng Sơn, mang theo 4 tấn hàng hóa tới 2 xã Vân Nham và Yên Bình để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ và cứu hộ - cứu nạn.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trưa 8/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã đến Bắc Ninh, các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trần Hồng Hà đã đến Lạng Sơn, Cao Bằng thăm hỏi nhân dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

(TTXVN/Vietnam+)
#mưa lũ #cứu hộ #cứu trợ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2025 tăng 0,42%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2025 tăng 0,42%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước, trong đó có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm.