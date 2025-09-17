Khởi động mùa thứ 10 chương trình phát triển nguồn nhân tài ICT Việt Nam

Ngày 17/9, Huawei Việt Nam chính thức khởi động mùa thứ 10 chương trình "Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2025." Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10/2025, chương trình đánh dấu một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những công nghệ hàng đầu và đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ giao lưu quốc tế tại trụ sở Huawei Thâm Quyến (Trung Quốc).

Khởi động từ năm 2008, chương trình "Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future" nằm trong chuỗi sáng kiến thực hành CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), hợp tác với hơn 500 trường đại học tại 140 quốc gia, thu hút hơn 19.000 sinh viên ưu tú.

Tại Việt Nam, chương trình chính thức mở cổng đăng ký từ năm 2015, sau 09 mùa tổ chức đã trao gần 200 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc của các trường đại học, học viện hàng đầu.

Đối với nhiều thế hệ sinh viên, chương trình đã trở thành sân chơi công nghệ thường niên, kết nối sinh viên Việt Nam với xu thế ICT toàn cầu, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

So với các mùa trước, "Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future 2025" có hình thức tham gia đổi mới hơn các mùa trước. Lần đầu tiên Huawei đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức chương trình tại Việt Nam, mở rộng quy mô tuyển chọn, hướng tới hàng trăm sinh viên - những gương mặt trẻ đam mê công nghệ trên toàn quốc tham gia giao lưu và trải nghiệm.

Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận những công nghệ như 5G, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, đồng thời được lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia quốc tế, tham gia các hoạt động nhóm đa văn hóa và mở rộng mạng lưới bạn bè toàn cầu.

Đặc biệt, ba sinh viên xuất sắc nhất sẽ đại diện Việt Nam tham gia tuần lễ Seeds for the Future Global tại trụ sở Huawei Thâm Quyến (19–25/10/2025), cùng hơn 100 sinh viên toàn cầu. Tại đây, sinh viên Việt Nam đóng vai trò như một “đại sứ trẻ” quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua trang phục, âm nhạc, các dự án học tập, góp phần lan tỏa hình ảnh quốc gia ra thế giới.

09 mùa đã qua của “Hạt giống cho Tương lai - Seeds for the Future” là nền tảng cho những bước tiến mới của chương trình năm 2025. Đại diện Huawei Việt Nam cho biết, chương trình kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần đào tạo thế hệ nhân lực ICT chất lượng cao, khuyến khích sinh viên Việt Nam trở thành thế hệ " hạt giống" tiếp theo, cùng đại diện Việt Nam vươn tầm thế giới để hội nhập cùng tiến trình phát triển số của đất nước, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ban tổ chức chương trình cũng công bố điều kiện tham gia bao gồm: Sinh viên có thành tích giỏi, xuất sắc với GPA từ 3.0+ hoặc nằm trong top 30% của lớp. Sinh viên đang học tập tại Việt Nam, chuyên ngành ICT hoặc các ngành khác có quan tâm đến công nghệ ICT. Sinh viên có trình độ tiếng Anh B2 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương, thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Sinh viên có hộ chiếu hợp lệ./.