Kiểm tra vũ trường ở Hải Phòng, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy

Qua kiểm tra nhanh vũ trường New MDM (địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), lực lượng công an phát hiện 26 người dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra vũ trường New MDM. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, vào 0 giờ 15 phút ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra vũ trường New MDM (địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 26 người dương tính với chất ma túy, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định./.

Đồng Nai: Nhiều đối tượng dương tính với ma túy tại 4 quán bar, vũ trường Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện tại 4 cơ sở kinh doanh trá hình vũ trường, bar, beer club, gồm: Adm, Kosho, Vip Lounge, Nation, hàng chục đối tượng dương tính với ma túy.