Kinh nghiệm chuyển đổi số báo chí: Cầu nối Việt – Lào

Ngày 9/9, đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay (Lào) do Tổng biên tập Vanlaty Khamvanvongsa dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Báo Điện tử VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam.

Hai bên chia sẻ kinh nghiệm vận hành tòa soạn điện tử, phát triển nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng hệ sinh thái báo chí hiện đại.

Buổi giao lưu góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác báo chí Việt – Lào trong kỷ nguyên số, đồng thời mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn hữu ích cho báo chí Lào trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới./.

