Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Hình thành hệ thống thống kê thông suốt

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 21/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và Luật Phá sản (sửa đổi).

Đẩy mạnh phân quyền trong lĩnh vực thống kê

Tham gia thảo luận về dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bày tỏ sự đồng tình cao với việc phân cấp, phân quyền thống kê, ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo điều hành công tác thống kê cũng như việc bỏ cơ quan thanh tra cấp huyện và thanh tra chuyên ngành thống kê.

Tuy nhiên, đại biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự trùng lắp số liệu giữa các cơ quan thống kê khác nhau (như cơ quan thuế, bảo hiểm, cấp xã và khu vực), đồng thời đặc biệt lưu ý đến sự sai lệch lớn giữa số liệu thống kê về dân số và số liệu quản lý dân cư của ngành Công an.

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị quy định rõ ràng về chế độ báo cáo thông tin thống kê cấp cơ sở, xác định cụ thể tần suất báo cáo theo tháng, quý hoặc năm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hoà phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Giải trình và tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự trân trọng đối với các ý kiến góp ý, đồng thời giải trình thêm về một số nội dung.

Về vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy thống kê, Bộ trưởng giải thích về mô hình chuyển đổi từ Tổng cục Thống kê thành Cục Thống kê và sắp xếp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, cơ quan thống kê cấp cơ sở chính là cấp xã nhưng thực tế để đảm bảo hiệu quả sử dụng nhân lực, một cơ sở thống kê sẽ quản lý trung bình từ năm đến sáu xã. "Cơ sở thống kê ở cấp xã không phải là chỉ một xã mà phải quản lý từ tối thiểu bình quân là từ năm cho đến sáu xã," Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng cũng giải trình về chế độ báo cáo thống kê cấp xã, cho biết dự thảo Luật giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thẩm quyền ban hành quy định này nhằm đảm bảo thu thập thông tin và không trùng lặp, không phát sinh tăng khối lượng công việc cho cấp xã.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, đại biểu Quốc hội tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề cấp thiết, đáp ứng kịp thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê; tán thành việc điều chỉnh thẩm quyền, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê nhằm đẩy mạnh phân quyền trong lĩnh vực thống kê phù hợp thực tiễn quản lý.

Tháo gỡ khó khăn trong xử lý vụ việc phá sản

Thảo luận về dự án Luật Phá sản (sửa đổi), ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2014 đã cho thấy những bất cập lớn, đặc biệt là trong thủ tục phục hồi và giải quyết phá sản. Theo các đại biểu, vấn đề lớn nhất là thời gian, có những vụ việc phá sản bị kéo dài 10 năm, thậm chí 16 năm mà đến nay vẫn chưa hoàn tất thi hành.

Thể hiện sự nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Phá sản 2014, đại biểu Nguyễn Danh Tú (An Giang) quan tâm đến nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản.

Đại biểu cho rằng, dự thảo Luật đã có sự điều chỉnh quan trọng, chuyển nhiệm vụ thẩm phán từ việc tự mình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ sang vai trò hướng dẫn, yêu cầu người tham gia thủ tục phục hồi, phá sản, cùng các cơ quan, tổ chức liên quan thu thập, giao nộp, cung cấp tài liệu, chứng cứ. Quy định này được xem là đã cập nhật tinh thần mới về thu thập chứng cứ theo Điều 15 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân - nơi trách nhiệm thu thập bằng chứng thuộc về các bên liên quan chứ không phải Tòa án.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú cũng lưu ý rằng, cùng với quy định mới này, cần phải làm rõ thêm vai trò của thẩm phán.

Một số đại biểu đưa ra ý kiến thảo luận về thủ tục phục hồi, trong đó, có vấn đề về tiêu chí lựa chọn quản tài viên (người đóng vai trò then chốt trong việc quản lý và thực hiện phương án phục hồi doanh nghiệp).

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Giải trình làm rõ thêm ý kiến đại biểu nêu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định cần thiết quy định tiêu chí kinh nghiệm của Quản tài viên bởi trên thực tiễn, hầu như không có một vụ phá sản nào có tính chất giống nhau. Tính phức tạp của các vụ phá sản là rất lớn. Do đó, đòi hỏi quản tài viên phải là người rất có kinh nghiệm.

Theo Chánh án, nếu không có đánh giá về kinh nghiệm, chất lượng giải quyết vụ việc sẽ khó được đảm bảo, đặc biệt trong các vụ phục hồi, nơi các giải pháp cần sự chuyên môn sâu và khả năng điều hành thực tế. Vì vậy, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị giữ lại quy định thẩm phán trong quá trình lựa chọn, chỉ định Quản tài viên phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình bằng cách đánh giá được liệu quản tài viên đó có đủ kinh nghiệm, năng lực để giải quyết vụ việc một cách phù hợp hay không.

Một vấn đề khác được đại biểu quan tâm là phạm vi cung cấp thông tin trong quá trình phục hồi, phá sản, đặc biệt là vấn đề bí mật nghề nghiệp. Về vấn đề này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh nguyên tắc bảo mật, nêu rõ "về nguyên tắc là cung cấp thông tin cho những người có yêu cầu thì ngoài các bí mật về đời tư thì bí mật nghề nghiệp, nhất là bí mật công nghệ là nguyên tắc là không được cung cấp"./.

