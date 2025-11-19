Thông cáo báo chí số 24, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 19/11/2025, ngày làm việc thứ 24, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về 2 dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại phiên thảo luận có 13 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau:

Về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Các ý kiến tập trung thảo luận về: giải thích từ ngữ; phân nhóm người nộp thuế trong quản lý thuế; nguyên tắc quản lý thuế; khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế; nộp thuế, gia hạn nộp thuế; hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, không chịu thuế; khoanh, xóa tiền thuế nợ; khai thuế, tính thuế, khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan nhà nước, các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quản lý thuế…

Ngoài ra, ý kiến một số đại biểu đề nghị rà soát tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), các ý kiến tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; áp dụng điều ước quốc tế; áp dụng pháp luật về quản lý thuế; thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng; thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư, kinh doanh, chuyển nhượng vốn, bất động sản, nhượng bản quyền, nhận thừa kế, quà tặng; thời điểm xác định thu nhập tính thuế; biểu thuế lũy tiến từng phần; giảm trừ gia cảnh; thẩm quyền quyết định giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác; các hành vi bị nghiêm cấm…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Năm, ngày 20/11/2025, Quốc hội dành cả ngày làm việc thảo luận ở hội trường về các nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)./.

