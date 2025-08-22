Lãi suất ngân hàng ngày 22/8: Bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm online

Kinh tế

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng Tám.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất dưới hình thức áp dụng chính sách tặng thêm lãi suất cho khách gửi tiền, thay vì điều chỉnh biểu lãi suất chính thức.

Tại MB, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-6 tháng được cộng thêm 0,3%/năm.

Techcombank triển khai chương trình cộng thêm 1%/năm cho các khoản gửi từ 100 triệu đồng với kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng, áp dụng trong giai đoạn 1-15.8.

Ở nhóm sản phẩm mới, Viet A Bank công bố các gói tiết kiệm Đắc Lộc, Đắc Lợi, Đắc Tài với mức lãi suất cao nhất lần lượt 6,3%/năm, 6,4%/năm và 6,8%/năm.

Eximbank cũng mở rộng sản phẩm “Combo Casa” dành cho khách hàng Infinite, áp dụng gửi trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng với lãi suất cao nhất 6%/năm.

Ngân hàng
 1 tháng
 3 tháng
 6 tháng
 12 tháng
 18 tháng
 24 tháng
 36 tháng
Techcombank
 3.45
 3.75
 4.65
 4.85
 4.85
 4.85
 4.85
VPBank
 3.7
 3.8
 4.7
 5.2
 5.2
 5.3
 5.3
TPBank
 3.5
 3.8
 4.8
 5.2
 5.6
 5.9
 5.9
SeABank
 3.4 4.1
 4.5
 5.0
 5.0
 5.0
 5.0
VIB
 3.7
 3.8 4.7
 4.7
 5.2
 5.3
 5.3
Vietcombank
 1.6
 1.9
 2.9
 4.6
 4.6
 4.7
 4.7
VietinBank
 1.6
 1.9
 3.0
 4.7
 4.85
 4.95
 4.95
Agribank
 2.4
 3.0
 3.7
 4.8
 4.8
 4.8
 4.8
BIDV
 1.9
 2.2
 3.3
 4.7
 4.7
 4.9
 4.9
MBBank
 3.5
 3.8
 4.3
 4.85
 4.75
 5.8
 5.8
ACB
 3.2
 3.6
 4.3
 5.0
 5.0 5.0 5.0
ABBank
 3.2
 3.9
 5.4
 5.7
 5.5
 5.4
 5.4
MSB
 3.9
 3.9
 5.0
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
LPBank
 3.7
 3.7
 5.1
 5.5
 5.4
 5.4
 5.4
GPBank
 3.95
 4.05
 5.65
 5.95
 5.95
 5.95
 5.95
Eximbank
 4.6
 4.6
 5.4
 5.2
 5.7
 5.7
 5.7
Kienlongbank
 3.7
 3.7
 5.1
 5.5
 5.45
 5.45
 5.45
SCB
 1.6
 1.9
 2.9
 3.7
 3.9
 3.9
 3.9
SHB
 3.5
 3.8
 4.9
 5.3
 5.5
 5.5
 5.8
PVcomBank
 3.3
 3.6
 4.5
 5.1
 5.8
 5.8
 5.8
Saigonbank
 3.3
 3.6
 4.8
 5.6
 5.8
 5.8
 5.9
VietBank
 4.1
 4.4
 5.4
 5.8
 5.9
 5.9
 5.9
HDBank
 3.85
 3.95
 5.3
 5.6
 6.1
 5.5
 5.5
VietABank
 3.7
 4.0
 5.1
 5.6
 5.8
 5.8
 5.9
NamABank
 3.8
 4.0
 4.9
 5.5
 5.8
 5.8
 5.8
DongABank
 4.2
 4.4
 5.7
 6.0
 6.0
 6.0
 6.0
BAOVIET Bank
 3.5
 4.35
 5.45
 5.8
 5.9
 5.9
 5.9
Viet Capital Bank
 3.95
 4.15
 5.15
 5.6
 5.9
 5.95
 5.95
PG Bank
 3.4
 3.8
 5.0
 5.4
 5.4
 5.4
 5.4
BacABank
 3.8
 4.1
 5.25
 5.5
 5.5
 5.5
 5.5
NCB
 3.9
 4.1
 5.25
 5.5
 5.6
 5.6
 5.6
CBBank
 4.2
 4.35
 5.4
 5.5
 5.55
 5.55
 5.55
OCB
 3.9
 4.1
 5.0
 5.1
 5.2
 5.4
 5.6
OceanBank 4.1 4.4 5.4 5.8 5.9 5.9 5.9
(Vietnam+)
