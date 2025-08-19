Kinh tế

Lãi suất ngân hàng ngày 19/8: Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy

Hiện nay, Viet Capital Bank đang là ngân hàng dẫn đầu lãi suất kỳ hạn 36 tháng khi gửi tại quầy với mức 5,95%, tiếp đó là Saigonbank, DongABank và OceanBank với mức 5,9%.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng.

BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng.

Viet A Bank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng.

Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Dưới đây là cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ tại quầy mới nhất của hơn 30 ngân hàng phổ biến hiện nay:

Ngân hàng
 1 tháng
 3 tháng
 6 tháng
 12 tháng
 18 tháng
 24 tháng
 36 tháng
Techcombank
 3.15 3.45 4.45 4.65 4.65 4.65 4.65
VPBank
 3.6 3.6 4.5 5.0 5.0 5.1 5.1
TPBank
 3.5 3.8 4.8 5.2 5.5 5.8 5.8
SeABank
 2.95 3.45 4.2 5.05 5.45 5.45 5.45
VIB
 3.6 3.8 4.7 5.0 5.0 5.1 5.1
Vietcombank
 1.6 1.9 2.9 4.6 4.6 4.7 4.7
VietinBank
 1.6 1.9 3.0 4.7 4.7 4.8 4.8
Agribank
 2.1
 2.4
 3.5
 4.7
 4.7
 4.8
 4.8
BIDV
 1.6
 1.9
 3.0
 4.7
 4.7
 4.8
 4.8
MBBank
 3.2
 3.6
 4.2
 4.85
 4.65
 5.7
 5.7
ACB
 2.3
 2.7
 3.5
 4.4
 4.5
 4.5
 4.5
ABBank
 3.0
 3.7
 5.2
 5.5
 5.3
 5.2
 5.2
MSB
 3.6
 3.6
 4.7
 5.3
 5.3 5.3
 5.3
LPBank
 3.3
 3.3
 5.0
 5.3
 5.3
 5.3
 5.3
GPBank
 3.45
 3.55
 4.9
 5.2
 5.2
 5.2
 5.2
Eximbank
 3.5
 3.6
 4.7
 4.9
 5.5
 5.5 5.5
Kienlongbank
 3.3
 3.3
 5.0
 5.3
 5.25
 5.25
 5.25
SCB
 4.03
 1.9 2.9
 3.7
 3.9
 3.9
 3.9
SHB
 3.3
 3.6
 4.6
 5.0
 5.1
 5.2
 5.5
PVcomBank
 3.0
 3.3
 4.2
 4.8
 5.3
 5.3
 5.3
Saigonbank
 3.3
 3.6
 4.8
 5.6
 5.8
 5.8
 5.9
VietBank
 3.8
 3.9
 5.0
 5.5
 5.8
 5.8
 5.8
HDBank
 3.35
 3.45
 5.2
 5.5
 6.0
 5.4
 5.4
VietABank
 3.2
 3.5
 4.5
 5.3
 5.5
 5.6
 5.6
NamABank
 3.7
 3.9
 4.7
 5.3
 5.6
 5.37
 5.24
DongABank
 3.9
 4.2
 5.3
 5.7
 5.9
 5.9
 5.9
BAOVIET Bank
 3.4
 4.0
 4.8
 5.25
 5.4
 5.4
 5.4
Viet Capital Bank
 3.8
 4.0
 5.1
 5.55
 5.85
 5.9
 5.95
PG Bank
 3.4
 3.8
 5.0
 5.4
 5.75
 5.4
 5.4
BacABank
 3.8
 4.1
 5.25
 5.5
 5.8
 5.8
 5.8
NCB
 3.8
 4.0
 4.95
 5.3
 5.5
 5.5
 5.5
CBBank
 4.1
 4.3
 5.2
 5.3
 5.45
 5.45
 5.45
OCB
 3.8
 4.0
 4.9
 5.0
 5.2
 5.4
 5.6
OceanBank 4.0 4.3 5.3 5.7 5.9 5.9 5.9
(Vietnam+)
#lãi suất #lãi suất tiền gửi tiết kiệm
