Lãi suất ngân hàng ngày 21/8: Ưu đãi tới 6,8%/năm khi gửi từ 100 triệu đồng

Viet A Bank triển khai sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài với lãi suất hấp dẫn lên tới 6,8%/năm. Chương trình áp dụng cho khách hàng gửi tối thiểu 100 triệu đồng và giao dịch trực tiếp tại quầy, với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất được Viet A Bank áp dụng như sau: 6 tháng: 6,0%/năm; 7 tháng: 6,1%/năm; 12 tháng: 6,5%/năm; 13 tháng: 6,6%/năm; 15 tháng: 6,7%/năm; 18 tháng: 6,8 %/năm (cao nhất).

Viet A Bank cam kết giữ ổn định mức lãi suất ưu đãi này đến hết năm 2025.

Với mức lãi suất cạnh tranh này, Viet A Bank tiếp tục mang đến lựa chọn đầu tư an toàn, sinh lời ổn định cho khách hàng trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm trên thị trường đang có xu hướng chững lại.

Lãi suất đặc biệt cao nhất 6,5-9,65%/năm

Mức lãi suất cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9,65%/năm, nhưng thường yêu cầu số dư lớn hoặc điều kiện đặc biệt:

- ABBank: 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, vốn tối thiểu 1.500 tỷ đồng.

- PVcomBank: 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng tại quầy, duy trì số dư từ 2.000 tỷ đồng.

- HDBank: 8,1%/năm kỳ hạn 13 tháng, 7,7%/năm kỳ hạn 12 tháng, số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

- Vikki Bank: 7,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng trở lên, số dư tối thiểu 999 tỷ đồng.

- LPBank: 6,5%/năm kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ cho khoản gửi từ 300 tỷ đồng, lĩnh lãi hàng tháng 6,3%, đầu kỳ 6,07%.

- Viet A Bank: 6-6,8%/năm với sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, kỳ hạn 6-18 tháng, tối thiểu 100 triệu đồng.

- Một số ngân hàng khác như Bac A Bank (6,2%), IVB (6,15%), ACB (6%) cũng áp dụng cho số tiền hàng trăm tỷ đồng trở lên.

Các ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm không yêu cầu số dư

Với nhóm khách hàng đại chúng, nhiều ngân hàng vẫn áp dụng lãi suất từ 6%/năm cho kỳ hạn dài mà không yêu cầu số dư lớn. Cụ thể:

- Cake by VPBank: 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

- HDBank: 6%/năm kỳ hạn 18 tháng.

- BVBank: 6,1%/năm kỳ hạn 60 tháng, 6%/năm kỳ hạn 48 tháng./.

- Các ngân hàng như Bắc Á, Vikki và HDBank áp dụng lãi suất thấp hơn một chút với mức từ 5,2-5,55 %/năm cho kỳ hạn 9 tháng./.