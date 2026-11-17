Năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Lâm Đồng tuyển sinh 68.385 người, có 39.328 người tốt nghiệp, được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề. Cùng với mở rộng quy mô đào tạo, tỉnh chú trọng các khóa học ngắn hạn, phù hợp điều kiện sản xuất và nhu cầu việc làm của lao động nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khuôn khổ Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Lâm Đồng triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.

Tại xã Lạc Dương, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 88% dân số, giai đoạn 2021-2025 có hơn 3.300 lao động được đào tạo nghề, hơn 2.100 lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%. Đây là kết quả chung của địa phương, cho thấy vai trò của đào tạo nghề trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Từ thực tế tại Lạc Dương cho thấy việc đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu người học, chú trọng kỹ năng thực hành và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, thị trường lao động. Qua đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững./.