Lãnh đạo Iraq và Pháp điện đàm về tăng cường hợp tác song phương

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược song phương, cam kết tăng cường hợp tác và phối hợp ứng phó các thách thức khu vực, quốc tế.

Xuân Phong
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 30/8, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về quan hệ song phương, các biện pháp tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Iraq, nhà lãnh đạo nước này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Macron tới Baghdad và tái khẳng định Iraq đánh giá cao về lập trường nguyên tắc của Pháp trong vấn đề Palestine, đồng thời nhấn mạnh rằng những vi phạm đang diễn ra trên lãnh thổ Palestine là một tiền lệ nguy hiểm, làm phức tạp thêm tình hình quốc tế và đặt ra những thách thức thực sự đối với trật tự toàn cầu.

Thủ tướng Iraq cũng cảnh báo về những nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới đe dọa an ninh và ổn định khu vực, đồng thời nhấn mạnh Iraq sẵn sàng hợp tác với Pháp và tất cả các đối tác, bao gồm Iran và Mỹ, để tránh rơi vào một cuộc đối đầu khác.

Về phần mình, Tổng thống Macron tái khẳng định niềm tự hào của Pháp về mối quan hệ chiến lược sâu sắc với Iraq và mong muốn tiếp tục hỗ trợ Iraq, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm sắp tới của ông tới Baghdad sẽ đạt được các mục tiêu thiết thực./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Pháp #Iraq #hợp tác song phương #An ninh khu vực #Hợp tác chiến lược Iraq Pháp
