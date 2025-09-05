Lào thể hiện sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS

Ngày 5/9, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết nước này quan tâm đến việc trở thành thành viên nhóm BRICS, cũng như đang tìm kiếm việc hợp tác với các “cơ chế mở” khác.



Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF 2025) lần thứ 10, Thủ tướng Siphandone nhấn mạnh Lào đang xem xét việc trở thành thành viên của BRICS, đồng thời tìm kiếm hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế mở trong BRICS.

Theo ông, chính khuôn khổ hợp tác này giúp các bên có thể tìm ra giải pháp cho những thách thức hiện đại.



Thủ tướng Siphandone cho rằng BRICS đang cho thấy những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế, cùng những ảnh hưởng về phát triển kinh tế toàn cầu./.

