Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí nhằm phục vụ nhân dân tham quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Bản tin 60s ngày 27/8/2025 gồm những nội dung sau:

Lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành.

Xác minh chiếc xe Range Rover gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk.

Thông tin mới nhất vụ nghi cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng.

Khởi tố bị can liên quan vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ.

Cảnh báo chiêu trò lợi dụng ngập lụt đăng ảnh giả để bán hàng online.

Chiếc nhẫn kim cương đính hôn “gây sốt” của Taylor Swift.

Ông Trump cảnh báo khả năng cấm vận Nga và Ukraine.

Iran tìm cách ngăn chặn việc tái áp đặt trừng phạt của Liên Hợp Quốc./.