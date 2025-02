Liên hợp quốc kêu gọi quyết tâm chính trị để chấm dứt xung đột ở Trung Đông

Ngày 25/2, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên thảo luận về tình hình căng thẳng ở Trung Đông, trong đó kêu gọi tìm kiếm một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột dai dẳng ở Gaza.

Báo cáo trước đại sứ các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Sigrid Kaag nói rằng tất cả các bên liên quan cần thể hiện quyết tâm chính trị để tiến tới một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Bà Sigrid Kaag khẳng định Trung Đông có thể đạt được nền hòa bình, hướng tới tương lai một nhà nước Israel tồn tại an toàn và an ninh đảm bảo bên cạnh một Nhà nước Palestine độc lập. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi những nỗ lực không ngừng nghỉ, mang tính phối hợp và lòng can đảm chính trị của tất cả các bên.

Quan chức cấp cao Liên hợp quốc hối thúc các thành viên Hội đồng Bảo an đảm bảo Gaza sẽ vẫn là một phần không thể tách rời của một Nhà nước Palestine trong tương lai; dải đất duyên hải này và khu Bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem, được thống nhất về chính trị, kinh tế và hành chính; các lo ngại an ninh chính đáng của Israel cần được xét tới nhưng các lực lượng quân sự Israel sẽ không hiện diện lâu dài ở Gaza.

Bà Sigrid Kaag khẳng định con đường đúng đắn là thực hiện các cam kết chấm dứt leo thang chiến sự và chiếm đóng, triển khai một giải pháp sau cùng cho cuộc xung đột dựa trên các nghị quyết của Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các thỏa thuận trước đây như lệnh ngừng bắn và trả tự do cho tất cả con tin.

Tại cuộc họp, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đánh giá các nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại khu vực này.

Điều phối viên đặc biệt Sigrid Kaag cho biết hoạt động cung cấp hàng cứu trợ đã tăng lên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 19/1 vừa qua và việc sơ tán từ Gaza đến Ai Cập bắt đầu hôm 1/2./.

