Lực lượng công an quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trong thành tựu chung của đất nước năm 2024 có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an. Đây là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cùng lực lượng Quân đội xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đánh giá cao Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nêu rõ 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng ngành Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào công tác lập pháp, giám sát... của Quốc hội, đồng thời góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân và gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất./.