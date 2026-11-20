Điện lạnh Hòa Phát vừa ra mắt tủ lạnh Funiki Multi Door HR M8503TB đowjc chia bốn cánh mở độc lập, ngăn lạnh sâu Care+ chỉnh được ba mức nhiệt. Sản phẩm đạt nhãn năng lượng 4 sao, máy nén bảo hành 10 năm.

Ngăn lạnh sâu có ba chế độ cho từng loại thực phẩm

Anh Bùi Duy Quang ở Lạng Sơn đã dùng nhiều mẫu tủ đông Hòa Phát. Khi gia đình cần một chiếc tủ lạnh rộng hơn, anh tiếp tục chọn sản phẩm của hãng là mẫu Funiki Multi Door HR M8503TB.

"Nhà tôi dùng được sáu tháng rồi. Tủ mới to hơn, đồ đạc để vào thoải mái, các thành viên trong nhà đều hào hứng," anh Quang nói.

Tủ có dung tích thực 503 lít, gồm ngăn mát 317 lít và ngăn đông 186 lít. Hai cánh trên dành cho ngăn mát, hai cánh dưới dành cho ngăn đông. Muốn lấy rau hay đồ uống, người dùng chỉ cần mở cánh ngăn mát. Muốn lấy đồ đông lạnh, chỉ cần mở ngăn dưới. Nhờ vậy hơi lạnh ở các khu vực còn lại không thất thoát, thực phẩm sống và chín để riêng nên không lẫn mùi.

Điểm nhấn của HR M8503TB là ngăn lạnh sâu Care+, điều chỉnh được nhiệt độ riêng cho từng nhóm thực phẩm. Ngăn có ba chế độ cài đặt cho rau củ, trái cây và thực phẩm cần làm lạnh sâu, gọi là chế độ Chill. Người dùng chuyển chế độ theo loại thực phẩm đang cần bảo quản.

Hai chế độ Fast Cooling và Fast Freezing hạ nhanh nhiệt độ ngăn mát hoặc ngăn đông, dùng khi cần làm lạnh đồ uống hoặc cấp đông thực phẩm mới cho vào tủ.

Bảo hành máy nén 10 năm, tủ chạy êm và tiết kiệm điện

Sau sáu tháng sử dụng, điều anh Quang hài lòng nhất là tủ chạy êm. Độ êm này đến từ công nghệ Double Inverter trên cả máy nén và quạt gió. Thay vì liên tục bật tắt, hai bộ phận tự điều chỉnh công suất theo nhu cầu làm lạnh thực tế, nhờ đó tủ giữ nhiệt độ ổn định, giảm tiếng ồn và tiết kiệm điện.

Điện lạnh Hòa Phát bảo hành toàn bộ tủ trong hai năm, riêng máy nén, bộ phận vận hành liên tục suốt quá trình sử dụng, được bảo hành 10 năm

Đi cùng công nghệ Double Inverter là chính sách bảo hành dài hạn. Điện lạnh Hòa Phát bảo hành toàn bộ tủ trong hai năm, riêng máy nén, bộ phận vận hành liên tục suốt quá trình sử dụng, được bảo hành 10 năm.

"So với số tiền bỏ ra, tôi thấy tủ dùng rất ổn và xứng đáng," anh Quang nói về mức giá.

Chị Kim Ngân, chủ đại lý trực tiếp tư vấn cho anh Quang, cho biết khách muốn đổi sang tủ lạnh lớn hơn thường chọn dòng Multi Door vì tủ chia ngăn rõ ràng, dễ sắp xếp, giá lại vừa phải. Nhiều người như anh Quang đã dùng sản phẩm của Điện lạnh Hòa Phát từ trước nên khi mua tủ lạnh, họ chọn luôn hàng của hãng.

Chị Ngân cho biết: "Nhà tôi dùng tủ lạnh Funiki từ năm ngoái. Dùng thấy ổn rồi nên tôi tư vấn cho khách cũng tự tin hơn."

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lạnh Hòa Phát thành lập năm 2001, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện lạnh mang thương hiệu Hòa Phát và Funiki, gồm điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, tủ đông và tủ mát. Năm 2024, công ty ra mắt dòng tủ lạnh Multi Door dùng công nghệ Double Inverter./.

Hòa Phát đạt 23.746 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách tại 20 tỉnh, thành Trong 9 tháng năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đạt lợi nhuận sau thuế 23.746 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và nộp ngân sách 12.038 tỷ đồng tại 20 tỉnh, thành phố.