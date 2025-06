Malaysia huy động 500 cảnh sát diễn tập bảo vệ chuỗi sự kiện ASEAN sắp tới

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, khoảng 500 nhân viên cảnh sát sẽ được lực lượng Cảnh sát Hoàng gia bang Negeri Sembilan Malaysia (PDRM) huy động để đảm bảo an ninh cho các hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến diễn ra tại Port Dickson, bang Negeri Sembilan, vào tháng Chín tới.

Trao đổi với báo giới, cảnh sát trưởng Datuk Ahmad Dzaffir Mohd Yussof cho biết đợt triển khai này nhằm bảo vệ an ninh cho sự kiện cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN sắp tới.

Dự kiến, hội nghị sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao và đại biểu đến từ khắp khu vực.

Là một phần trong các nỗ lực chuẩn bị, Đơn vị lực lượng dự bị Liên bang (FRU) và Lực lượng Vũ trang Malaysia (ATM), thông qua Lữ đoàn Bộ binh số 1, đã tiến hành Cuộc diễn tập “Lá chắn Đô thị,” mô phỏng các tình huống liên quan đến bạo loạn và gây rối trật tự công cộng.

Ông Yussof cho biết thêm cuộc diễn tập chung này mô phỏng tình huống bạo loạn do các nhóm cực đoan gây ra, tập trung vào việc phối hợp xử lý các mối đe dọa đối với an ninh và trật tự, an toàn công cộng.

Cuộc diễn tập kéo dài gần 1 giờ, với sự tham gia của hơn 300 quân nhân, cùng nhiều phương tiện quân sự chuyên dụng, trong đó có xe bọc thép Gempita 8x8, xe chở vũ khí GK-M1 và xe cứu thương từ Trung đoàn Hoàng gia Malaysia.

Theo kịch bản xử lý tình huống, các đơn vị FRU sử dụng vòi rồng để giải tán những đối tượng gây rối, sau đó lực lượng quân sự tiến vào và thực hiện các biện pháp cảnh cáo để giành lại quyền kiểm soát. Tiếp theo là triển khai đội hình an ninh chặt chẽ để khôi phục trật tự.

Theo kế hoạch, một số cuộc họp ASEAN dự kiến sẽ diễn ra tại Port Dickson vào tháng 9 này gồm cuộc họp các quan chức Cấp cao (SOM) ASEAN + 3, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Hàng hải ASEAN lần thứ 15 và Diễn đàn Hàng hải ASEAN mở rộng lần thứ 13.

Cuộc diễn tập nhằm đánh giá hiệu quả của các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình trong việc xử lý tình trạng bất ổn, phù hợp với các hướng dẫn của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).

Cuộc diễn tập cũng tạo ra nền tảng thực tế để thử nghiệm các phản ứng trong thế giới thực./.

