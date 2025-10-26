Malaysia và Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Ngày 26/10, Malaysia và Mỹ công bố việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu cột mốc mới trong mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, thông báo được đưa ra sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kuala Lumpur nhân chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Mỹ tới Malaysia dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Mỹ lần thứ 13 và Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 20.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tái khẳng định chiều sâu chiến lược ngày càng tăng của hợp tác Malaysia-Mỹ trên các lĩnh vực then chốt, bao gồm thương mại và đầu tư, công nghệ, quốc phòng và an ninh, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Thỏa thuận này cũng nhấn mạnh vai trò của Malaysia là đối tác đáng tin cậy trong việc thúc đẩy lợi ích chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo Mỹ và Malaysia dự kiến sẽ ký một thỏa thuận hợp tác nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và thúc đẩy đầu tư.

Truyền thông Malaysia đưa tin quan hệ song phương Malaysia-Mỹ luôn bền chặt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1957.

Năm 2014, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện. Mỹ là một trong những đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của Malaysia, với tổng giá trị thương mại đạt 71,39 tỷ USD trong năm ngoái.

Cùng ngày 26/10, Tổng thống Trump đã ký thỏa thuận với Campuchia về thúc đẩy thương mại song phương và ký thỏa thuận với Thái Lan về các khoáng sản quan trọng.

Các thỏa thuận này được ký kết sau lễ ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Lễ ký có sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2025 và Tổng thống Trump./.

Biểu tình ở Malaysia phản đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump Khoảng 300 người tuần hành tại Kuala Lumpur phản đối Tổng thống Mỹ Trump dự Hội nghị cấp cao ASEAN-47, chỉ trích chính sách ủng hộ Israel của Washington và khẳng định tình đoàn kết với Palestine.