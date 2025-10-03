Một số nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão

Trưa 3/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và trực tuyến đến 12 địa phương về công tác khắc phục hậu quả bão số 10, mưa lũ, lốc xoáy vừa qua và các giải pháp ứng phó với bão MATMO (bão số 11).

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định tình hình nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất," đói khát.

Thủ tướng kêu gọi người dân, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công," chậm nhất là ngày 15/12 phải xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn cho người dân./.