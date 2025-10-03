Multimedia

Infographics

Một số nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định tình hình nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất," đói khát.

vna-potal-mot-so-nhiem-vu-cap-bach-khac-phuc-hau-qua-bao-so-10-va-mua-lu-sau-bao-8315924.jpg

Trưa 3/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và trực tuyến đến 12 địa phương về công tác khắc phục hậu quả bão số 10, mưa lũ, lốc xoáy vừa qua và các giải pháp ứng phó với bão MATMO (bão số 11).

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định tình hình nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất," đói khát.

Thủ tướng kêu gọi người dân, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công," chậm nhất là ngày 15/12 phải xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bão số 11 #bão Matmo #mưa lũ
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025

Đây là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc nhằm tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Bão số 10 gây thiệt hại khoảng 8.780 tỷ đồng

Tính đến 17 giờ ngày 1/10, bão số 10 kèm mưa lớn, sạt lở, giông lốc đã gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía Bắc đến miền Trung, gây thiệt hại ước khoảng 8.780 tỷ đồng.

Thiệt hại do bão số 10 tính đến 6h ngày 1/10/2025

Tính đến 6h ngày 1/10/2025, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 29 người chết, 22 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 139 người bị thương; 91 căn nhà bị sập, đổ; 144.740 căn nhà bị tốc mái.