MTV VMA 2025: Lady Gaga đăng quang Nghệ sỹ của năm, Rose làm nên lịch sử

Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMA) 2025 tại New York (Mỹ) đã khép lại với những khoảnh khắc đầy cảm xúc và những màn trình diễn bùng nổ.

Nữ hoàng nhạc Pop Lady Gaga đã xuất sắc giành giải thưởng Nghệ sỹ của năm, khởi đầu một đêm vinh danh những tài năng âm nhạc xuất sắc nhất.

Với bộ cánh đen bồng bềnh và điểm nhấn màu tím nổi bật, Lady Gaga đã có chia sẻ đầy ý nghĩa khi nhận giải: "Làm một nghệ sỹ là nỗ lực kết nối tâm hồn của mọi người trên khắp thế giới.”

Cô bày tỏ mong muốn dành tặng giải thưởng này cho người hâm mộ và bạn đời của mình, Michael Polansky.

Chiến thắng của Lady Gaga đã “cầm chân” Taylor Swift và Beyoncé trước vạch trở thành nghệ sỹ có nhiều giải VMA nhất lịch sử. Cả hai “nữ hoàng" này vẫn đang giữ kỷ lục đồng hạng với 30 giải thưởng.

Nữ hoàng nhạc Pop Lady Gaga đã xuất sắc giành giải thưởng Nghệ sỹ của năm. (Nguồn: Billboard)

Lễ trao giải VMA 2025 còn chứng kiến nhiều dấu ấn đáng nhớ khác. Nữ ca sỹ Mariah Carey được vinh danh với giải Video Vanguard Award cao quý. Sau màn trình diễn đầy cảm xúc tái hiện lại những bản hit đình đám trong sự nghiệp, Mariah chia sẻ đầy hài hước: "Tôi không thể tin được đây là VMA đầu tiên của mình.”

Nghệ sỹ Ricky Martin cũng nhận giải Latin Icon Award đầu tiên trong lịch sử VMA. Anh đã có màn trình diễn đầy năng lượng, kỷ niệm 25 năm kể từ màn ra mắt huyền thoại tại VMA 1999, nơi anh trở thành nghệ sỹ Latinh nam đầu tiên thắng giải Video Pop xuất sắc nhất.

Đặc biệt, đêm trao giải còn chứng kiến màn tri ân đầy xúc động dành cho huyền thoại rock quá cố Ozzy Osbourne, với màn liên khúc các bản hit kinh điển do Steven Tyler (Aerosmith), YUNGBLUD và Nuno Bettencourt thể hiện.

Điểm nhấn gây chấn động nhất đêm trao giải chính là chiến thắng lịch sử của Rose, thành viên nhóm nhạc K-pop Blackpink. Cô đã giành giải Bài hát của năm cho ca khúc hợp tác "APT." cùng với Bruno Mars. Đây là lần đầu tiên một nghệ sỹ K-pop được vinh danh ở hạng mục danh giá này.

Khoác trên mình chiếc đầm vàng lấp lánh, Rose đã xúc động và dành lời cảm ơn Bruno rất nhiều vì đã tin tưởng và giúp cô tạo nên sản phẩm âm nhạc này. Cô cũng dành tặng giải thưởng cho chính mình ở tuổi 16 và gửi lời tri ân sâu sắc đến nhà sản xuất Teddy cùng các thành viên Blackpink.

Ngoài ra, một thành viên khác của Blackpink, Lisa, cũng tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi giành giải K-pop xuất sắc nhất với ca khúc "Born Again,” một sản phẩm hợp tác cùng Doja Cat và Raye. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp và là lần thứ ba cô được vinh danh ở hạng mục này.

Đêm trao giải VMA 2025 đã trở thành một đêm hội âm nhạc đầy sắc màu, nơi tôn vinh những cống hiến không ngừng nghỉ của các nghệ sỹ trên toàn thế giới, và một lần nữa khẳng định sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối mọi người./.

