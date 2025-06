Mưa lũ, dông sét làm ba người tử vong, phá hủy nhiều tài sản tại các địa phương

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại các địa phương, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 28/5 đến ngày 3/6 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở nhiều tỉnh.

Tính đến 13h ngày 3/6, mưa lũ kèm dông sét đã làm ba người chết (ông T.V,T, sinh năm 1962, thường trú tại xóm 4, thôn 1, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận; anh K.P.X, sinh năm 1993 ở bản Na Loi, xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An và anh Đ.Đ.N, sinh năm 1982, ở thôn 4, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tỉnh Nghệ An, đêm 29/5 đến sáng 30/5, trên địa bàn các xã Nhôn Mai, Hưu Khuông huyện Tương Dương, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) xảy ra mưa rất to kéo dài, gây lũ cục bộ, sạt lở nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Cụ thể, mưa to tại các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông, huyện Tương Dương khiến nước trên các sông suối lên cao, gây lũ quét trong đêm 29/5 làm 14 nhà hộ dân bị hư hỏng và bị cuốn trôi và nhiều nhà khác có nguy cơ sạt lở cao; trong đó, tập trung ở xã Nhôn Mai 11 nhà bị cuốn trôi (bản Thằm Thẩm ba nhà; bản Có Hạ bốn nhà; bản Na Lật hai nhà; bản Nhôn Mai hai nhà). Xã Hữu Khuông có ba nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn (bản Tùng Hốc một nhà, bản Huồi Pủng hai nhà).

Nước lũ dâng cao kéo theo đất đá đã tràn vào nhà ký túc xá học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Khuông.

Mưa lớn làm bảy cột điện bị hư hỏng, 1,2ha ao cá bị thiệt hại, 175 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, ba cầu dân sinh bị nước lũ cuốn trôi (hai cầu tại xã Hữu Khuông, một cầu tại xã Nhôn Mai) và nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị hư hỏng, đổ gãy.

Tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, mưa lớn khiến nước tại các khe suối dâng cao đột ngột, cuốn trôi và làm sập, vùi lấp nhiều lán trại, công trình phụ, nhà dân dọc hai bên suối gây thiệt hại lớn về tài sản, vật nuôi và hoa màu.

Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi ở miền Tây Nghệ An xuất hiện hàng chục điểm sạt lở trên gây ách tắc giao thông cục bộ.

Lũ quét xảy ra vào đêm 29, sáng 30/5 vừa qua tại xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. (Ảnh: TTXVN)

Trên tuyến Quốc lộ 16 tại Km304+600 xảy ra sạt lở mạnh khi đất đá, cây rừng với số lượng lớn từ vách ta-luy dương đổ xuống, nằm ngổn ngang trên suốt chiều dài hàng trăm mét khiến giao thông nối hai xã Tri Lễ (Quế Phong) và Nhôn Mai (Tương Dương) bị gián đoạn, tê liệt.

Tại tổ 30, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) xảy ra sạt lở, sụp lún thân đê tuyến Bắc kênh Ba Thê với chiều dài khoảng 16m, chiều ngang khoảng 1,9m, chiều sâu khoảng 1,6m.

Đối với tỉnh Hậu Giang, do ảnh hưởng dòng chảy đã xảy ra sụt đất, sạt lở bờ kênh tại hai điểm với tổng chiều dài 70m, làm hư hỏng hai tuyến đường giao thông nông thôn.

Riêng vụ sạt lở bờ kênh Cái Dầu, ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu huyện Châu Thành với chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ 10m, diện tích mất đất 350m2, làm một căn nhà sụp hoàn toàn, sạt 2m đường giao thông nông thôn. Ước tính thiệt hại 295 triệu đồng.

Mưa lớn kèm dông, lốc tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp làm hư hại, tốc mái tám nhà. Ước thiệt hại khoảng 125 triệu đồng.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi những gia đình có người bị chết, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ chủ động ứng phó với nắng nóng. Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó với mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

