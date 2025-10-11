Mưa lũ sau bão số 11: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn thiệt hại nặng nề nhất

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 11/10, mưa lũ lớn sau bão số 11 đã làm 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng (số liệu không thay đổi so với sáng 11/10); còn khoảng 10.267 nhà bị ngập, giảm 2.639 nhà so với sáng 11/10, riêng tại tỉnh Bắc Ninh tăng 1.049 nhà tại khu vực phường Đa Mai do nước từ Tân Yên dồn về và không tiêu được ra sông Thương do mực nước ngoài sông Thương còn đang cao trên báo động 3.

Ước tổng thiệt hại của đợt mưa lũ này là 7.050 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên vẫn là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 4.000 tỷ đồng, tiếp theo là Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng (số liệu không thay đổi so với sáng 11/10).

Mưa lũ sau bão đã làm 18 người chết và mất tích (số liệu không thay đổi so với sáng 11/10), 15 người bị thương; 34.388 ha lúa và hoa màu bị ngập úng (giảm 1.999ha so với sáng 11/10); 13.054 con gia súc, 701.389 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đối với sự cố đê điều có 56 sự cố tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội tăng 4 sự cố so với sáng 11/10, Nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê thành phố Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương-Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25 km).

Về giao thông có 5 vị trí quốc lộ (giảm 15 vị trí so với sáng 11/10) bị ách tắc do sạt lở và ngập nước. Do do nước ngập tại nhiều vị trí, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang tạm dừng chạy tàu, phong tỏa khu gian Đa Phúc-Trung Giã, tuyến đường sắt Đông Anh-Quán Triều; nhiều tuyến giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông.

Về điện lực, viễn thông: Mưa lũ đã gây mất điện 549.915 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn (số liệu không thay đổi so với sáng 11/10; hiện đã khôi phục 473.773 khách hàng (tăng 52.480 khách hàng); hiện còn 76.142 khách hàng tiếp tục khôi phục.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện nhiều khu vực; mạng công cộng 125/2.352 trạm BTS mất liên lạc tại Thái Nguyên; tại Hà Nội đã khôi phục thông tin liên lạc 13 trạm BTS bị mất kết nối.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) dung tích khoảng 4 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh (đã được phát hiện kịp thời nên địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố).

Ngày 11/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện khẩn số 7773/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc về việc đảm bảo an toàn đê điều trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

Nhiều thôn tại xã Bố Hạ, Bắc Ninh ngập sâu trong nước. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 11/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân lợi đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng của mưa lũ tại xã Tiên Lục và Mỹ Thái.

Trước đó, ngày 10/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện khẩn số 7730/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

Cùng ngày còn có các hoạt động như: Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố tại đê tả Cầu, tỉnh Bắc Ninh.

Lữ đoàn 971/Cục XMVT - Bộ Quốc phòng đã chuyển hỗ trợ 10.000 vỏ chăn, 10.000 màn tuyn, 2.000 bộ quần áo cho 4 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Tổ chức Samaritan’s Purse phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã trao tặng hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng tại tỉnh Lạng Sơn(4.000 thùng mỳ tôm, 4.000 thùng nước uống và 4.000 hộp xúc xích).

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với các thành viên Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tổ chức các đoàn đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Đối với tình hình lũ đặc biệt lớn trên sông Thương, sông Cầu, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút ngày 11/10 đến 3 giờ 30 phút ngày 12/10, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.

Cảnh báo: trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở dưới mức báo động 1.

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông và có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới, đặc biệt đối với các khu vực trũng thấp có khả năng kéo dài từ 2-3 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý./.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra vùng ngập lụt tại xã Trung Giã và Đa Phúc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã.