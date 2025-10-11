Thời tiết đêm 11 và ngày 12/10: Lũ trên các sông tiếp tục xuống

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống.

Hiện lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống. Mực nước lúc 15 giờ ngày 11/10 trên các sông như sau: trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,63m, trên mức báo động 3 là 0,33m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 15,12m, trên mức báo động 2 là 0,12m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,19m, trên mức báo động 3 là 0,89m, dưới lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,34m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại sẽ xuống và ở dưới mức báo động 1.

Tình trạng ngập lụt tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông và có thể kéo dài từ 1-2 ngày tới, đặc biệt đối với các khu vực trũng thấp có khả năng kéo dài từ 2-3 ngày tới; nguy cơ xói lở ven sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

Mưa dông, gió giật mạnh trên biển

Hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ có vị trí ở vào khoảng 11.5-12.5 độ Bắc; 110.5-111.5 độ Đông.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 11/10 và ngày 12/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế về chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 29 đến 31 độ C./.

Lũ phức tạp: Đề nghị Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Ninh đảm bảo an toàn đê điều Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã đạt đỉnh và đang xuống (trong đó mực nước sông Cầu đang xuống khá nhanh, mực nước sông Thương rút chậm) và còn ở mức cao trên báo động 3.