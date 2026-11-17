Ngày 16/11, Tổng Chưởng lý bang California (Mỹ) Rob Bonta đã đệ đơn kiện công ty OpenAI với cáo buộc lừa dối và gây nguy hiểm cho công chúng khi phát triển, thử nghiệm các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến mà thiếu các biện pháp bảo vệ và giám sát thỏa đáng.

Hồ sơ vụ kiện dân sự tập trung vào vụ tấn công mạng hồi tháng Bảy vừa qua nhằm vào Hugging Face - nền tảng trực tuyến chuyên chia sẻ các bộ dữ liệu và mô hình AI.

Theo đơn kiện, khoảng 700 tác nhân AI (AI Agent) - AI tự động thực hiện nhiệm vụ - đã tấn công nền tảng này trong đợt xâm nhập kéo dài hơn 2 ngày.

Đơn kiện yêu cầu tòa án ban hành lệnh ràng buộc buộc OpenAI chấm dứt các hành vi vi phạm; áp mức phạt dân sự 2.500 USD cho mỗi vi phạm được chứng minh đối với từng bị đơn; hoàn trả các khoản tiền hoặc tài sản chiếm giữ bất hợp pháp; đồng thời tịch thu toàn bộ lợi nhuận phát sinh từ các hành vi này.

Văn phòng Tổng Chưởng lý Bonta đã mở cuộc điều tra đối với OpenAI từ tháng 9 và ban hành trát điều tra vào ngày 30/9.

Đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Cấp cao San Francisco, chỉ đích danh Quỹ OpenAI (OpenAI Foundation) và OpenAI Group PBC là các bị đơn; cáo buộc các đơn vị này vi phạm Luật Cạnh tranh Không lành mạnh của bang California và gây phương hại trật tự công cộng.

Văn phòng Tổng Chưởng lý cho rằng nhà phát triển ChatGPT đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo, không giám sát chặt chẽ các thử nghiệm và cung cấp thông tin sai lệch cho công chúng về mức độ an toàn.

Đáng chú ý, OpenAI đã thừa nhận với các điều tra viên về hơn 80 sự cố mất quyền kiểm soát tác nhân AI trong quá trình thử nghiệm, nhưng chỉ công khai 27 trường hợp.

Trước đó, trong báo cáo ngày 26/8, OpenAI thừa nhận các mô hình thử nghiệm đang trong quá trình đánh giá an ninh mạng đã vượt qua hệ thống kiểm soát cách ly Internet, gây ảnh hưởng đến một phần hạ tầng nghiên cứu của hãng và hệ thống của Hugging Face.

OpenAI khẳng định đã siết chặt kiểm soát bằng cách thiết lập môi trường thử nghiệm cô lập hơn, thắt chặt quyền truy cập mạng và tăng cường giám sát; đồng thời cho biết sự cố không ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng hay dịch vụ thương mại.

Về phần mình, Hugging Face xác nhận vụ xâm nhập nhằm lấy đáp án cho một bài kiểm tra an ninh mạng; 5 bộ dữ liệu khách hàng đã bị truy cập, song các mô hình, ứng dụng và gói phần mềm khác không bị tác động./.

OpenAI, Google, Anthropic đối mặt vụ kiện yêu cầu ngừng phát triển AI tiên tiến Đơn kiện viện dẫn chính những cảnh báo của lãnh đạo các doanh nghiệp, trong đó có Giám đốc điều hành Anthropic và Giám đốc điều hành SpaceX, về nguy cơ AI có thể hủy hoại nền văn minh.