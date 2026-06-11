Mỹ đe dọa tấn công Iran, giá dầu tăng gần 2 USD mỗi thùng

Giá dầu thô thế giới khép lại phiên giao dịch ngày 10/6 với mức tăng gần 2 USD, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công Iran rất mạnh nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,65 USD, hay 1,8%, lên 93,10 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng đóng cửa ở mức 90,03 USD/thùng, tăng 1,83 USD, hay 2%.

Cả hai loại dầu này đều có lúc tăng khoảng 3 USD/thùng trong phiên này, sau khi ông Trump tái khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Iran sau các cuộc đấu hỏa lực dữ dội trước đó - một trong những cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng Tư.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông cáo buộc Iran đang trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình và sẽ phải trả giá cho hành động đó.

Bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, nhận định rằng dù các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiếp diễn, song những cuộc giao tranh quân sự mới nhất đã khiến giá dầu tăng lên trước những rủi ro địa chính trị quay trở lại.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu đã bị thu hẹp lại khi về cuối phiên, sau khi ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã bí mật hộ tống các tàu chở hơn 100 triệu thùng dầu ra khỏi eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ từ dữ liệu của Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA).

Báo cáo cho thấy lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm tới 7,2 triệu thùng trong tuần trước, mạnh hơn so với dự báo giảm 4 triệu thùng của giới phân tích.

Cũng theo báo cáo, lượng dầu dự trữ trong Kho Dự trữ Chiến lược (SPR) của Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023.

Sự tăng vọt của giá năng lượng đã khiến lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng Năm tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng ba năm trở lại đây.

Trước tình hình này, các nhà giao dịch đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành tăng lãi suất vào tháng 12 tới./.

Vì sao giá dầu vẫn neo cao dù OPEC+ liên tiếp tăng sản lượng? Giá dầu không còn được quyết định chủ yếu bởi các thông báo tăng hay giảm sản lượng của OPEC+, mà ngày càng phụ thuộc vào các yếu tố địa chính trị, khả năng ứng phó của các nước tiêu thụ lớn.