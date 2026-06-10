Giá dầu thô bật tăng khi căng thẳng Trung Đông tái bùng phát

Giá dầu thô thế giới bật tăng trong phiên 10/6 sau khi phía Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran. Động thái này đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh và làm dấy lên rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 66 xu (tương đương 0,7%) lên mức 92,11 USD/thùng vào lúc 13 giờ 6 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 60 xu (0,7%) lên mức 88,80 USD/thùng.

Về tình hình địa chính trị, các động thái quân sự mới nhất của phía Mỹ và Iran đã khiến giới giao dịch chuyển sự chú ý trở lại các rủi ro chiến sự. Các nhà phân tích tại ngân hàng ING nhận định khi thỏa thuận hòa bình chưa có dấu hiệu khả thi và thị trường dầu mỏ toàn cầu thắt chặt từng ngày, giá dầu thô sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Áp lực này sẽ càng lớn nếu tình trạng gián đoạn kéo dài sang quý 3/2026, thời điểm nhu cầu tiêu thụ thường tăng cao theo yếu tố mùa vụ.

Trên thực tế, phía Iran vẫn tiếp tục phong tỏa phần lớn các chuyến tàu qua eo biển Hormuz, trong khi phía Mỹ cũng duy trì lệnh cấm vận đối với các cảng của quốc gia này. Dù giới chức năng lượng Mỹ cho biết lưu lượng tàu thuyền qua Vùng Vịnh đang có dấu hiệu tăng nhẹ, tình trạng bế tắc trong đàm phán vẫn là rào cản lớn đối với việc khôi phục hoàn toàn dòng chảy năng lượng.

Về yếu tố nguồn cung, dữ liệu thị trường cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã giảm tuần thứ tám liên tiếp. Cụ thể, số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy lượng dự trữ dầu thô của nước này đã giảm mạnh 9,12 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 5/6. Cùng giai đoạn, dự trữ xăng cũng sụt giảm 1,19 triệu thùng.

Giới quan sát lưu ý việc sụt giảm dự trữ tại Mỹ - quốc gia đang đóng vai trò nguồn cung thay thế quan trọng cho châu Á và châu Âu trong thời kỳ xung đột - có thể hạn chế năng lực xuất khẩu và tạo thêm áp lực tăng giá trong thời gian tới./.

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần Sau khi Iran và Israel tuyên bố đã ngừng các cuộc tấn công sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, giá dầu thế giới giảm khoảng 3% xuống mức thấp nhất trong 7 tuần vào ngày 9/6.