Mỹ dỡ bỏ thuế quan cho 1,25 tỷ USD hàng nông sản của New Zealand

New Zealand ngày 16/11 đã hoan nghênh thông báo của Mỹ về việc dỡ bỏ thuế quan bổ sung đối với một loạt các sản phẩm nông nghiệp của nước này, bao gồm thịt bò, nội tạng và trái kiwi.

Tuy nhiên, Chính phủ New Zealand mong muốn Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các loại thuế quan bổ sung đang áp dụng lên hàng hóa của nước này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 14/11 đã quyết định loại bỏ thuế quan mà ông đã áp đặt lên hơn 200 mặt hàng thực phẩm, trong đó có thịt bò, trong bối cảnh người tiêu dùng lo ngại về giá hàng hóa ngày càng tăng tại Mỹ.

Theo Chính phủ New Zealand, các sản phẩm này chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của New Zealand sang Mỹ, với giá trị hàng năm ước tính khoảng 2,21 tỷ đô la New Zealand (tương đương 1,25 tỷ USD).

Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 16/11, Bộ trưởng Thương mại New Zealand, ông Todd McClay, cho biết Mỹ vẫn là một đối tác thương mại quan trọng của New Zealand.

Ông nhấn mạnh rằng quyết định dỡ bỏ các mức thuế này là một bước đi đúng đắn và sẽ được các nhà xuất khẩu hoan nghênh sau nhiều tháng đối mặt với tình trạng bất ổn và chi phí gia tăng.

Tuy nhiên, ông McClay cũng lưu ý rằng đây mới chỉ là một sự cắt giảm một phần, và khuôn khổ thuế quan đối ứng rộng lớn hơn vẫn đang tiếp tục tạo ra chi phí và sự không chắc chắn cho các nhà xuất khẩu của nước này.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục nêu quan điểm rằng mối quan hệ thương mại giữa New Zealand và Mỹ là cân bằng và các mức thuế quan đối ứng bổ sung đối với các mặt hàng xuất khẩu khác của New Zealand cũng cần được dỡ bỏ./.

