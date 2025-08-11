Mỹ xác nhận khả năng Tổng thống Ukraine tham dự Hội nghị thượng đỉnh Alaska

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker ngày 10/8 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga trong tuần này tại bang Alaska, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang thúc đẩy việc Kiev tham gia các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Trả lời câu hỏi của đài CNN về việc liệu ông Zelensky có thể tham gia cuộc họp cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tới hay không, ông Whitaker khẳng định: "Vâng, tôi chắc chắn nghĩ rằng điều đó là có thể. Chắc chắn, không thể có một thỏa thuận mà tất cả các bên liên quan đều không đồng ý."

Việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm tìm lối thoát cho tình hình xung đột tại Ukraine nhưng không có sự hiện diện của nhà lãnh đạo Ukraine đã làm dấy lên lo ngại khả năng về một thỏa thuận sẽ yêu cầu Kiev phải nhượng lại một phần lãnh thổ.

Trong một loạt động thái ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã có các cuộc điện đàm với 13 đối tác trong 3 ngày qua, bao gồm cả những nước ủng hộ chính của Kiev là Đức, Anh và Pháp.

Trong các phát biểu mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đều khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình đều phải có sự tham gia của Kiev và các cường quốc châu Âu, bác bỏ kịch bản buộc Ukraine nhượng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas tuyên bố: “Bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga để chấm dứt chiến tranh cũng phải có Ukraine và EU, vì đây là vấn đề an ninh của Ukraine và toàn châu Âu.”

Bà cho biết sẽ triệu tập cuộc họp khẩn của ngoại trưởng các nước EU trong chiều 11/8, với sự tham gia của Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga./.

Mỹ tăng cường tiếp xúc với Nga trước hạn chót giải quyết xung đột Ukraine Đây là chuyến thăm thứ 5 của đặc phái viên Mỹ tới Nga kể từ đầu năm nay. Trong chuyến đi này, ông Witkoff dự kiến gặp “giới lãnh đạo Nga,” và Điện Kremlin để ngỏ khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Putin.