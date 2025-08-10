Liên minh châu Âu ra điều kiện với Mỹ trong việc đàm phán với Nga

Thế giới

EU khẳng định "con đường đến hòa bình" tại Ukraine không thể được quyết định mà không có sự tham gia của Kiev; nhấn mạnh đàm phán chỉ có thể diễn ra khi ngừng bắn hoặc giảm căng thẳng quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 9/8, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một số điều kiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đàm phán về vấn đề Ukraine với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo này vào tuần tới.

EU khẳng định rằng "con đường đến hòa bình" tại Ukraine không thể được quyết định mà không có sự tham gia của Kiev, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn hoặc giảm căng thẳng quân sự.

Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tái khẳng định "cam kết với nguyên tắc không thể thay đổi biên giới quốc tế bằng vũ lực."

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng "các cuộc tiếp xúc hiện tại phải là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán."

Bên cạnh đó, tuyên bố cũng tái khẳng định sự ủng hộ về quân sự, kinh tế cũng như ngoại giao của châu Âu đối với Ukraine đồng thời nhấn mạnh cuộc xung đột giữa Kiev và Moskva chỉ có thể chấm dứt thông qua sự kết hợp giữa "ngoại giao tích cực, hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép lên Nga."

Cùng ngày, kênh NBC News dẫn các nguồn tin cho biết Nhà Trắng đang để ngỏ khả năng mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska vào ngày 15/8. Theo đó, vấn đề này đang được thảo luận và "hoàn toàn có thể" xảy ra./.

