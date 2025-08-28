Nam giới thậm chí phải đối mặt nguy cơ loãng xương rất cao

Loãng xương từ lâu vẫn bị gắn liền với hình ảnh bệnh của phụ nữ. Thế nhưng một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine đã cảnh báo rằng nam giới, đặc biệt là từ 65 tuổi trở lên, cũng đối diện nguy cơ gãy xương nghiêm trọng - thậm chí tử vong - nếu không được tầm soát và điều trị kịp thời.



Tiến sỹ Cathleen Colon-Emeric thuộc Trường Y khoa Đại học Duke (bang South Carolina, Mỹ) - tác giả chính của nghiên cứu trên - nhấn mạnh: “Dù loãng xương (mật độ xương thấp) thường bị coi là bệnh của phụ nữ, nhưng một người đàn ông ở tuổi 50 lại có nguy cơ tử vong vì biến chứng gãy xương trong quãng đời còn lại cao hơn nguy cơ chết vì ung thư tiền liệt tuyến.”



Khác với phụ nữ có hướng dẫn tầm soát loãng xương rõ ràng (từ 65 tuổi trở lên), hiện vẫn chưa có đồng thuận về việc liệu nam giới có nên sàng lọc nguy cơ trước khi xảy ra gãy xương hay không.



Để làm rõ vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử của 3.112 nam giới từ 65-85 tuổi trong hệ thống y tế Cựu binh Mỹ. Những người này đều có ít nhất một yếu tố nguy cơ gây gãy xương, như viêm khớp, nghiện rượu, bệnh phổi hoặc gan mãn tính, từng bị đột quỵ, ung thư tiền liệt tuyến, hút thuốc lá, tiểu đường, hoặc sử dụng một số loại thuốc ảnh hưởng đến mật độ xương.



Kết quả cho thấy 49% số nam giới trong nhóm có dịch vụ chăm sóc xương được tầm soát loãng xương, so với chỉ 2% ở nhóm điều trị thông thường. Hơn 50% số người được sàng lọc phát hiện có triệu chứng loãng xương hoặc tiền loãng xương.



Tiến sỹ Cathleen Colon-Emeric khẳng định: “Chúng tôi nhận thấy rằng việc tầm soát nam giới trên 65 tuổi có ít nhất một yếu tố nguy cơ đã cho kết quả tương đương việc sàng lọc phụ nữ cùng độ tuổi. Mô hình chăm sóc sức khỏe của xương đã mang lại những cải thiện đáng kể về tỷ lệ tầm soát, điều trị và tuân thủ điều trị so với cách chăm sóc thông thường.”

Theo Tiến sỹ Colon-Emeric, việc triển khai rộng mô hình tầm soát này trong các hệ thống y tế hoặc phòng khám quy mô lớn có thể giúp giảm đáng kể các ca gãy xương hông và biến chứng nguy hiểm khác ở nam giới cao tuổi - vốn thường bị bỏ sót trong công tác phòng ngừa loãng xương./.

