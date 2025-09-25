Nâng cao tính nhân dân, tính Đảng trong hoạt động Quốc hội

Đảng bộ Quốc hội là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng các cấp bảo đảm tiến độ và chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Sáng 25/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 297 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là: cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Quốc hội là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ bảo đảm tiến độ và chất lượng theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội này được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Bên cạnh kết quả rất tích cực, Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc và đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích thấu đáo, làm rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để bổ sung, hoàn thiện các bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp hiệu quả để khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Quốc hội và Quốc hội trong thời gian tới.