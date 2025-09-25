Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất hoàn thành toàn bộ nội dung

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá," sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, thành công của Đại hội là nguồn động lực to lớn cổ vũ mạnh mẽ toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì Đảng, vì dân tộc, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Quốc hội triển khai tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết; lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ và các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước tiếp tục chủ động, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, tham mưu cho Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội thể chế hóa kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện tốt hơn công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục đồng hành thực chất, hiệu quả cùng Chính phủ, góp phần đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm quý của các nhiệm kỳ trước, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng gồm Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Quốc hội đối với các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 21 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết thuộc Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 4 đột phá gồm: Lãnh đạo thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác lập hiến, lập pháp; đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; bảo đảm công tác xây dựng pháp luật là khâu “đột phá của đột phá”; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đi trước, mở đường cho phát triển của đất nước và bảo vệ chủ quyền, an ninh của Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện.

Cùng với đó, đổi mới phương thức, nội dung giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động giám sát phải trở thành một trong những phương thức quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quản lý nhà nước, tính tuân thủ pháp luật trong thực thi nhiệm vụ; trong đó lấy giám sát văn bản quy phạm pháp luật là khâu đột phá, góp phần tạo lập hệ thống pháp luật đầy đủ, minh bạch, thống nhất, khả thi, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

Đồng thời, thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước; xây dựng đội ngũ đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thật sự có đức, có tài, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngoài ra, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng Quốc hội số; coi nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá trong tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước.

Nghị quyết giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, ban hành chương trình hành động và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, các cán bộ, công chức, người lao động trong Đảng bộ Quốc hội phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sức mạnh của tập thể và mỗi cá nhân để xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc./.

