Nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước Đông Nam Á

Nhân chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 và thăm chính thức Malaysia, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã trả lời phỏng vấn báo chí.

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia?

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia từ ngày 16-20/9/2025.

Diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AIPA (1995-2025), chuyến công tác là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò và đóng góp của mình, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục cùng các Nghị viện thành viên nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hòa bình ổn định và xây dựng Cộng đồng vững mạnh, tự cường, tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác ở khu vực.

Trong bối cảnh cả ASEAN và Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng ta sẽ tích cực cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai toàn diện, hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược đi kèm, bảo đảm bổ trợ và gắn kết với kế hoạch, chiến lược phát triển của các nước thành viên, trong đó khai thác tối đa những động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh… góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực, đúng như chủ đề của ASEAN và AIPA trong năm nay.

Tại Đại hội đồng AIPA-46 lần này, Việt Nam sẽ tích cực tham gia và đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực cũng như vai trò, đóng góp của ngoại giao nghị viện.

Trong đó, chúng ta sẽ đề xuất tăng cường hợp tác AIPA trong nhiều lĩnh vực ưu tiên cao hiện nay, như an ninh mạng, kinh tế và chuyển đổi số, gia tăng thương mại nội khối, thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác…

Chúng ta sẽ tham gia trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát của Quốc hội nhằm tạo thuận lợi cho tăng trưởng bao trùm và bền vững, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi, đề ra phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác ở kênh nghị viện, trong đó phát huy vai trò của kênh ngoại giao nghị viện trong việc tham gia, giải quyết những vấn đề ở khu vực, gìn giữ hòa bình, ổn định, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân.

Trên bình diện song phương, đây là chuyến thăm chính thức Malaysia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội ta sau khi chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện với Malaysia (tháng 11/2024), qua đó thúc đẩy hợp tác kênh Nghị viện song phương giữa Việt Nam với Malaysia ngày càng hiệu quả, thực chất, góp phần tạo khuôn khổ pháp lý để Chính phủ, doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đối với khu vực Đông Nam Á và ASEAN, trong đó có Malaysia - nước Chủ tịch ASEAN 2025.

Đồng thời, đây cũng là lời cam kết của Việt Nam phối hợp cùng Malaysia và các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm,” đoàn kết, vững mạnh, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

- Xin Thứ trưởng cho biết về quan hệ Việt Nam-Malaysia và kỳ vọng của Thứ trưởng về chuyến thăm?

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn: Quan hệ Việt Nam-Malaysia hiện đang trong giai đoạn phát triển đặc biệt tốt đẹp. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện từ tháng 11/2024 nhân chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp với xu thế mới của thế giới như chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Hai nước đang ngày càng hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong chính trị, an ninh, quốc phòng, hai bên tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hợp tác biển đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc ký mới Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng (tháng 12/2023) sau 5 năm đàm phán.

Hai bên tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh như hợp tác đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ quốc phòng, phối hợp tốt trong thực hiện các điều ước quốc tế đa phương về phòng, chống tội phạm mà hai nước đều là thành viên.

Kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước tiếp tục là một điểm sáng trong những năm qua. Malaysia duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới [kim ngạch hai chiều đạt năm 2024 đạt 14,2 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2023 (tính tới tháng 4/2025, kim ngạch hai chiều đã đạt con số khả quan hơn 4,8 tỷ USD)], và thuộc nhóm 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam (tổng vốn đăng ký đạt 13 tỷ USD).

Kim ngạch thương mại song phương hai nước tăng đều theo từng năm, tính tới hết tháng 7/2025 đã đạt hơn 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024 và tiến gần tới mục tiêu đạt 18 tỷ USD trong thời gian tới.

Hợp tác Quốc hội là một trong những kênh quan trọng góp phần củng cố niềm tin chiến lược giữa hai nước. Đây không chỉ là kênh đối thoại chính trị-pháp lý quan trọng mà còn thúc đẩy giao lưu nghị sỹ trẻ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng luật pháp, qua đó tiếp thêm động lực cho phát triển kinh tế, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Quốc hội sẽ không chỉ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có giữa Việt Nam với Malaysia, mà còn đề ra các đường hướng cụ thể triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực đa dạng, đặc biệt là củng cố và nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia, trở thành cầu nối chính trị-pháp lý vững chắc, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

