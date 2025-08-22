Ngân hàng làm gì để giữ chân khách hàng khi cạnh tranh vốn ngày càng gay gắt?

Trong nhiều tháng qua, mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở vùng thấp, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, diễn biến này cũng đặt ra áp lực không nhỏ cho hệ thống ngân hàng, khi vừa phải cân đối nguồn vốn trung dài hạn, vừa đối diện sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các kênh đầu tư thay thế như chứng khoán, bất động sản và vàng.

Áp lực huy động vốn gia tăng

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 7/2025, tín dụng toàn hệ thống đã tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024, tương đương khoảng 1,56 triệu tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế. Trong khi đó, huy động vốn chỉ tăng khoảng 6%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng tín dụng.

Điều này đồng nghĩa với việc nhiều ngân hàng phải tìm cách giữ chân khách hàng gửi tiền trong bối cảnh dòng vốn đang có xu hướng chảy sang chứng khoán và bất động sản.

Ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính-ngân hàng, nhận định: “Mặt bằng lãi suất hiện thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, điều này có lợi cho doanh nghiệp vay vốn nhưng lại khiến người gửi tiền phải cân nhắc nhiều hơn. Nếu ngân hàng chỉ dựa vào công cụ lãi suất thì khó giữ chân khách hàng, bởi thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, bất động sản hồi phục, trong khi vàng cũng hút dòng tiền. Giải pháp căn cơ là phải đa dạng hóa sản phẩm, tăng giá trị gia tăng đi kèm, chứ không chỉ là lãi suất.”

Thực tế, nhiều ngân hàng đang dịch chuyển nguồn vốn vào các phân khúc bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ và tín dụng xanh - những lĩnh vực vừa an toàn, vừa gắn với chiến lược phát triển bền vững.

Đại diện Agribank cho biết ngân hàng này vừa triển khai gói 30.000 tỷ đồng dành cho nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở rộng dịch vụ ngân hàng số tại khu vực nông thôn.

“Khách hàng gửi tiền ở Agribank không chỉ được hưởng lãi suất, mà còn được tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ tài chính từ thanh toán QR, bảo hiểm, đến tiết kiệm online. Đây là cách chúng tôi tạo thêm giá trị thay vì chỉ chạy đua lãi suất,” lãnh đạo Agribank nhấn mạnh.

Trong khi đó Techcombank tiếp tục theo đuổi chiến lược phục vụ nhóm khách hàng cao cấp. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng đạt 38,7% trong nửa đầu 2025, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Ngân hàng đã tập trung vào cung cấp giải pháp tài chính trọn gói như chứng khoán, bảo hiểm, quản lý tài sản đến ngân hàng số. Cách tiếp cận này giúp Techcombank không phụ thuộc vào cuộc đua lãi suất đồng thời tạo ra mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Vietcombank cũng duy trì lợi thế CASA, mở rộng dịch vụ số. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Vietcombank chia sẻ tại Hội nghị ngành ngân hàng tháng 7/2025: “Vietcombank tập trung duy trì lợi thế CASA và phát triển ngân hàng số, hướng đến mục tiêu giữ chân khách hàng bằng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, chứ không chỉ dựa vào lãi suất huy động.”

Với định hướng này, Vietcombank tiếp tục là một trong những ngân hàng có nguồn vốn huy động ổn định đồng thời ghi nhận tăng trưởng tín dụng bền vững.

Không chỉ khai thác thị trường trong nước, một số ngân hàng còn mở rộng kênh huy động từ quốc tế. Ngày 29/7/2025, BIDV đã phát hành thành công 500 triệu USD trái phiếu xanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là thương vụ thu hút dòng vốn dài hạn, mà còn giúp BIDV khẳng định uy tín trong chiến lược phát triển bền vững.

Giao dịch tại BIDV. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV, nhấn mạnh: “Việc phát hành thành công trái phiếu xanh quốc tế không chỉ khẳng định uy tín BIDV trên thị trường, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và nhà đầu tư trong hành trình phát triển bền vững.”

VPBank nổi bật với chiến lược nhắm vào khách hàng trẻ. Ngân hàng tung gói vay mua nhà ưu đãi dành cho khách hàng dưới 35 tuổi, lãi suất chỉ từ 5,2%/năm, thời gian cố định lãi suất tới 24 tháng, khoản vay tối đa 80% giá trị bất động sản, thời hạn vay lên tới 25 năm.

Bà Lê Hoàng Khánh An, Giám đốc Tài chính VPBank cho biết: “Thông qua các giải pháp trên, riêng trong quý II/2025, tín dụng của VPBank tăng trưởng 14%. Trong đó, sản phẩm thế chấp dẫn dắt tăng trưởng phân khúc khách hàng cá nhân, nhờ xu hướng phục hồi của thị trường bất động sản.”

Song song, VPBank cũng ghi nhận tăng trưởng tín dụng đa dạng ở nhóm doanh nghiệp lớn: từ sản xuất chế biến, bán buôn bán lẻ, đến du lịch-khách sạn, phản ánh chiến lược tận dụng cơ hội thị trường nhưng vẫn cân bằng rủi ro.

Động lực cho những tháng cuối năm

Mặc dù vậy, dưới sức ép tăng trưởng tín dụng khiến mặt bằng lãi suất huy động nhích nhẹ tại một số ngân hàng. Theo đó lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng bình quân tại các ngân hàng thương mại trong phạm vi theo dõi đã tăng nhẹ lên 4,78%/năm, nhích 0,01 điểm phần trăm so với cuối tháng Sáu dù vẫn thấp hơn 0,08 điểm phần trăm so với đầu năm. Trong đó, lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì ở 4,67%/năm, và nhóm ngân hàng tư nhân điều chỉnh tăng nhẹ 3 điểm cơ bản lên 4,90%/năm.

"Diễn biến này phản ánh áp lực gia tăng đối với một số ngân hàng trong việc huy động vốn, nhằm đáp ứng các chỉ tiêu thanh khoản theo quy định. Ngoài ra, sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các kênh đầu tư thay thế như chứng khoán và bất động sản khiến các ngân hàng đứng trước áp lực phải điều chỉnh lãi suất để giữ chân dòng vốn," chuyên gia VnDirect nhận xét.

Dẫu vậy vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ việc tăng tốc giải ngân vốn tín dụng trong quý cuối năm 2025, đặc biệt là sự khởi sắc của các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn, nợ xấu có xu hướng giảm.

Theo dự báo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối 2025 sẽ được thúc đẩy bởi hai động lực chính. Đầu tiên là giải ngân đầu tư công, tính đến cuối tháng 6/2025, giải ngân đạt 268.000 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ nhưng mới đạt 29,6% kế hoạch. Tiến độ được kỳ vọng sẽ tăng tốc mạnh trong những tháng cuối năm.

Ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16% trong năm nay, đồng nghĩa với việc dư nợ tăng thêm khoảng 2,5 triệu tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ra Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, với mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, khu vực tư nhân đóng góp 55%-58% GDP.

MBS nhận định các chính sách này sẽ tạo dư địa lớn cho tín dụng chảy vào sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp các ngân hàng đạt mục tiêu tăng trưởng.

Có thể thấy, trong bối cảnh lãi suất huy động khó tăng mạnh trở lại, giải pháp giữ chân khách hàng của các ngân hàng không còn nằm ở cuộc đua lãi suất, mà ở việc đa dạng hóa sản phẩm, cá nhân hóa dịch vụ và phát triển bền vững.

Bài toán giữ vốn vì thế không chỉ là giữ tiền gửi, mà còn là giữ niềm tin, giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng, điều có ý nghĩa quyết định trong kỷ nguyên cạnh tranh ngày càng khốc liệt./.

