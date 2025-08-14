Ngành Ngân hàng: Tiên phong chuyển đổi số, chủ động kiểm soát rủi ro hệ thống

Ngày 14/8/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đổi mới-Sáng tạo-Kỷ cương-Dân chủ-Linh hoạt-Hiệu quả” là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại năm 2025.

Chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh đầy biến động, thách thức, nhưng toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, góp phần phục hồi tăng trưởng sau đại dịch COVID-19.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra về phát triển kinh tế-xã hội và 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thống đốc cho biết, trong 5 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đồng bộ, kịp thời thích ứng với diễn biến trong nước và quốc tế. Thị trường tiền tệ, ngoại hối duy trì ổn định, mặt bằng lãi suất cho vay giảm khoảng 1,6%/năm, tín dụng tăng trưởng hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, ưu tiên phát triển, kiểm soát lĩnh vực rủi ro.

Từ năm 2024, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm cho các tổ chức tín dụng, tiến tới xóa bỏ việc phân bổ chỉ tiêu điều hành. Chính sách tín dụng đi kèm với cải thiện chất lượng và hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng.

“Đặc biệt, công tác điều hành tỷ giá được đánh giá cao. Việc đàm phán thành công với Bộ Tài chính Mỹ về thỏa thuận tiền tệ giúp Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ và tránh bị áp thuế bổ sung. Đây là kết quả có ý nghĩa đối với kinh tế đối ngoại và thương mại quốc tế,” Thống đốc nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ NHNN lần I là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy NHNN trong thời giai đoạn mới. (Ảnh: Vietnam+)

Bám sát chỉ đạo của Đảng về xây dựng pháp luật, Ngân hàng Nhà nước được giao và đã hoàn thành toàn bộ 5/5 đề án của Chính phủ, trình ban hành hoặc trực tiếp ban hành 17 Nghị định, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 182 Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ba dự án luật quan trọng được xây dựng và hoàn thiện gồm: Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2025. Các luật này đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý hiện đại, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế.

Đưa ngành Ngân hàng đi đầu trong cách mạng công nghệ

Ngân hàng Nhà nước là một trong những bộ, ngành tiên phong trong chuyển đổi số. Hệ thống thanh toán điện tử vận hành thông suốt; tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt trên 87%; các công nghệ như sinh trắc học, thanh toán không tiền mặt, định danh điện tử được ứng dụng rộng rãi.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai Đề án 06 và thực hiện hai đợt chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Ngoài ra, xác định công tác thanh tra, giám sát và cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng là trụ cột sống còn, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp theo Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%; 04 ngân hàng yếu kém được chuyển giao bắt buộc; công tác tái cơ cấu SCB và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đang tiếp tục triển khai.

Các giải pháp đều thể hiện sự chủ động, quyết liệt, đúng định hướng và quyết tâm xử lý dứt điểm các tồn đọng, phòng ngừa rủi ro từ gốc.

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 60% đầu mối, giảm 48% cơ cấu tổ chức bên trong, giảm 22% biên chế công chức, giảm 45% số lượng lãnh đạo, quản lý. Các bước cải cách này giúp nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống và thích ứng linh hoạt với tình hình mới.

Theo Thống đốc, những kết quả trên cho thấy Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt nhất các các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi tạo tiền đề cho sự phát triển, những vấn đề của thực tiễn đã và đang đặt ra nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hơn nữa để vượt qua, vừa xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại nội tại, vừa đáp ứng những yêu cầu mới trong quá trình phát triển của đất nước.

Chủ động kiểm soát rủi ro hệ thống

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đánh giá cao cách điều hành của Ngân hàng Nhà nước kịp thời, hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đẩy lùi tín dụng đen. Công tác kiểm soát và xử lý các ngân hàng yếu kém được triển khai chủ động, nổi bật là đã hoàn thành chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số ngành Ngân hàng có nhiều thành tựu ấn tượng. Ngành Ngân hàng là một trong những ngành tiên phong, đi đầu trong chuyển đổi số, đưa Việt Nam trở thành nước dẫn đầu khu vực ASEAN về tốc độ phát triển thanh toán số.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, nợ xấu đang có xu hướng tăng, tập trung vào một số lĩnh vực tăng trưởng nóng, quy mô tín dụng lớn. Tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, quán triệt sâu sắc vai trò trung tâm của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ và quản lý nhà nước về ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận và đánh giá cao tập thể lãnh đạo NHNN đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. (Ảnh: Vietnam+)

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tập trung định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tiếp cận vốn thuận lợi, lành mạnh, theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 57-NQ/TW và các nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt vai trò kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, đảm bảo an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế và khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Đổi mới mô hình Ngân hàng Trung ương theo hướng minh bạch, hướng tới tiệm cận thông lệ quốc tế và yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác thanh tra, giám sát, phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, không để hình thành điểm nóng trong hệ thống tín dụng. Tăng cường phòng, chống tội phạm tài chính, rửa tiền, công nghệ cao. Kiên quyết xử lý các tổ chức yếu kém và tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu một cách thực chất, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống./.