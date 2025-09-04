Bản tin 60s ngày 4/9/2025 gồm những nội dung sau:
Nghẹt thở giải cứu du khách Nga mắc kẹt trên núi Cô Tiên.
Xe tăng và thiết giáp phục vụ A80 đồng loạt rút quân trong đêm.
Tai nạn liên hoàn khiến xe 7 chỗ biến dạng ở Ninh Bình.
Chủ tịch Liên đoàn quyền anh Việt Nam mất liên lạc bí ẩn.
Giá vé máy bay Tết 2026 tăng cao, nhiều chặng sớm khan hiếm.
Đoạn trò chuyện giữa Tổng thống Putin và ông Tập Cận Bình lọt vào sóng trực tiếp.
Tòa án Mỹ giới hạn quyền áp thuế của Tổng thống Trump.
Tàu điện ở Bồ Đào Nha trật bánh gây hậu quả nghiêm trọng./.